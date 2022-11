Johan Harju anslöt till finska Jukurit för en månad sedan. Nu meddelar Liiga-klubben att provspelet förlängs med ytterligare tre veckor.

Efter att ha gått hela sommaren utan klubb så valde Johan Harju för en månad sedan att skriva på ett kontrakt som inleddes med ett månadslångt provspel med den finska Liiga-klubben Jukurit, där den svenske veteranen spelat nio matcher och producerat ett mål.

Try out-perioden löpte ut i går, men via sin hemsida meddelar Jukurit att 36-åringen får fortsatt förtroende. Under gårdagen skrev Harju på för tre nya provspelsveckor med klubben.

– Johan har blivit bättre efter att ha fått fler matcher under bältet. Vi vill se om han kan nå sin egen potential, säger sportchefen Mikko Hakkarainen till klubbens hemsida.

Bedöms provspelet som lyckat så har Harju ett kontrakt som gäller för resten av säsongen.

Harju spelade förra säsongen i italienska ICEHL-klubben Pusteral, där han stod för 45 poäng (19+26) på 49 matcher. Säsongen dessförinnan spelade han i MoDo och producerade 32 poäng på 34 matcher.

I Jukurit är Harju lagkamrat med landsmännen Niclas Lundgren och Linus Nässén. I laget återfinns även SHL-bekantingar i form av Juhamatti Aaltonen, Oliver Joakim Larsen samt Quinton Howden.

