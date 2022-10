Josh Norris åkte på en axelskada redan i säsongens femte match.

Nu kan det innebära att han missar resten av säsongen, meddelar Ottawas tränare D.J. Smith.

Förra säsongen missade Josh Norris en hel del matcher på grund av en axelskada och i helgens match mot Arizona Coyotes var olyckan framme igen för 23-åringen.

Norris åkte då på en ny skada på samma axel men den här gången verkar det vara mer allvarligt än förra gången.

På en pressträff under onsdagen meddelar då Ottawa Senators huvudtränare D.J. Smith att det finns en risk att centern kan missa resten av årets säsong.

– Det är en långtidsskada men vi har ingen exakt tidsram än. Det är samma axel men en annan skada så vi vet inte än om det är något som kommer behöva opereras eller hur vi ska göra med rehaben. Vi kommer veta lite mer om det de kommande dagarna, säger Smith och fortsätter:

– Jag vet inte exakt hur länge han kommer vara borta men eftersom det är en långtidsskada så skulle jag säga allt mellan tre till fem månader. Om han skulle komma tillbaka i spel senare den här säsongen vore det jättebra men vi får se.

D.J. Smith says there is no timeline yet on Josh Norris. But it’s going to be “long-term”.



They are still debating surgery option.



Decision will be made in the next few days, but Smith sounds like Ottawa will be fortunate to have Norris return at some point this season.