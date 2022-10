Två lag med i dålig form möttes i Linköping.

Då vann Malmö med hela 6-1 – och hemmalaget buades ut av fansen.

– Det är väldigt dåligt, vi gör inte det som vi sade att vi skulle göra, säger LHC-kaptenen Jonas Junland till C More.

Under tisdagskvällen ställdes två lag mot varandra som båda har visat en dålig form de senaste matcherna. Linköping hade fyra raka förluster och Malmö hade endast tagit en vinst (efter förlängning) på de sex senaste matcherna.

På isen kunde man dock inte tro att det var två sargade lag som skulle mötas eftersom Malmö kom ut riktigt starkt direkt från nedsläpp. Christoffer Forsberg satte 0-1 efter endast dryga tre minuter innan 0-2 kom genom Thomas Schemitsch bara två minuter senare. Linköpings tränare Klas Östman tog då timeout redan efter fem minuters spel i ett försök att väcka sitt lag.

Men i stället kunde Carl Persson göra 0-3 i powerplay innan Henrik Törnqvist reducerade i slutet av perioden.

– Det är en mardrömsstart för oss. Jag vet inte riktigt vad det beror, om det är anspänning att vi blir omskakade av att släppa in mål tidigt. Det ser bedrövligt ut i 15 minuter sedan tycker jag att vi blir bättre i slutet av perioden, säger LHC-tränaren Klas Östman till C More.

Fansen höll upp banderoll

Men i den andra perioden fortsatte överkörningen. Malmö gjorde både 1-4 och 1-5 vilket ledde till att Linköping bytte målvakt samtidigt som fansen buade ut sitt lag samt höjde upp en banderoll där det stod “Visa hjärta, LHC”, ett budskap som fansen också skrek till sitt lag.

Efter två spelade perioder ledde då alltså Malmö med hela 5-1 men trots det var forwarden Marcus Sylvegård inte helt nöjd med bortalagets insats.

– Vi gör en helt okej match. Första tio i första perioden är bra men sedan tycker jag att vi slappnar av. Samma här i den här perioden. Vi kör över dem i början men det känns som att vi slappnar av lite bara för att det står 1-5 på tavlan och de får äta in sig lite i matchen, säger han till C More.

“Det är inte mycket som stämmer”

I Linköping var det dock desto mer dystert.

– Det är ju inte mycket som stämmer. Vi gör inte riktigt det som vi sade att vi skulle göra. Jag tycker att vi fastnar i egen zon i långa stunder och vi spelar mycket längs med starka vilket säkert gynnar Malmö som är stora och starka. Än så länge är det väldigt dåligt, säger lagkaptenen Jonas Junland i periodpausen och fortsätter:

– Vi pratade redan efter första perioden att vi inte var nöjda. Ibland är det läge att gå in och skälla men jag vet inte om det här är en sådan dag. Det är mycket upp till det individuella. Vi är lite rädda och spelar in i deras händer.

Det blev dock inte direkt någon förändring i den tredje perioden utan Malmö kunde i stället dryga ut sin ledning ytterligare då Fredrik Händemark gjorde 1-6 i slutet av matchen vilket även blev slutresultatet.

Linköping – Malmö 1–6 (1-3,0-2,0-1)

Linköping: Henrik Törnqvist.

Malmö: Christoffer Forsberg, Thomas Schemitsch, Carl Persson, Pathrik Westerholm, Marcus Sylvegård, Fredrik Händemark.

