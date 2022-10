Skellefteå AIK vill förstärka spelartruppen. En back och en forward vill general managern Erik Forssell ha in till laget.

– Det finns några intressanta namn som vi kikar på, säger Forssell till Norran.

Skellefteå AIK gick in till den här säsongen med tanken att förstärka under hösten. En månad in på säsongen har ännu inga nyförvärv landat in i norra Västerbotten – och general managern Erik Forssell erkänner att han missbedömt utbudet av de spelare som funnits tillgängliga.

– Strategiskt hade vi kanske en tro på att det skulle finnas ett större utbud under sensommaren. Vilket var en missbedömning av oss, säger Forssell till Norran.

Klubben har ingen “omedelbar panik” att plocka in förstärkningar, men Forssell vill förstärka laget med en back och en ytterforward. Just nu förs det dock inga förhandlingar med spelare.

– Vi är inte på den nivån just nu att det är så konkret, men det finns några intressanta namn som vi kikar på, säger han.

Dörren öppen för Roos och Karlsson

Vidare berättar Forssell att dörren alltjämt står öppen för Linus Karlsson och Filip Roos, som båda har gällande kontrakt med klubben om de skulle besluta sig för att lämna Nordamerika, men att klubben jobbar med parallella spår. General managern hoppas att det inte dröjer allt för länge innan förstärkning landar in i Skellefteå.

– Vi jobbar på och har en förhoppning om att få in något hyfsat snart, men det ska vara rätt också.

Skellefteå har just nu fyra raka förluster i SHL och ligger på en sjundeplats i SHL-tabellen. Under lördagskvällen gästar man nästjumbon Oskarshamn.

