Frölundas förlustsvit såg ut att förlängas, men efter en tung start som gjorde Roger Rönnberg rasande, kunde man vända och vinna mot Linköping med 4–3.

– Det går inte att spela hockey alls om man har den här närvaron. Jag skäms faktiskt, sade Rönnberg i C More.

Två lag med flera förluster i rad bakom sig, ställdes mot varandra i dagens möte i Linköping. Frölunda kom med två raka förluster och skulle vända på formen, men istället hamnade man tidigt i ett underläge med flera mål.

Efter första perioden var Roger Rönnberg rejält frustrerad över det hela.

– Om du googlar ”lag som sitter kvar i bussen” kommer det komma upp många ansikten på mina spelare, säger han till C More.

Linköping hade tagit ledningen redan efter en dryg minut genom Linus Hultström och utökade sedan till 2–0 strax därefter. Frölunda fick in en reducering, men gick in i periodpausen med ett 1–3-underläge, efter att släppt in det sista målet när de själva hade numerärt överläge.

– Det går inte att spela hockey alls om man har den här närvaron. Jag skäms faktiskt. Vi är riktigt dåliga i början. Linköping kommer ut och är hetare än oss. Vi är passiva i allt vi gör. Det är inte första gången. Det här lär vi ta tag i, sade Rönnberg i periodpausen.

"Något bättre i andra"

I den andra perioden kom Frölunda in i matchen mer. Med lite hjälp av utvisningar fick de iväg lite fler skott. Trots det var det Linköping som kom närmast i den mållösa andraperioden då Jesper Pettersson träffade ramen.

– Något bättre här i andra, men vi måste vara skarpa. In med mer trafik och skapare skott, säger Max Friberg i C More efter andra perioden.

Vände och vann på övertid

Andra periodens steg i rätt riktning ledde sedan till en ordentlig upphämtning för Frölunda. Två mål i den tredje perioden såg till att man kvitterade matchen inför slutspurten på matchen.

I förlängningen var det kapten Joel Lundqvist som klev fram igen. I powerplay spelades han fram av Ryan Lasch och satte dit det avgörande 4–3-målet.

