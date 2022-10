Filip Roos har visat framfötterna för Chicago Blackhawks under säsongsinledningen. När VM-backen Jake McCabe var tillbaka i spel till nattens 4–3-seger mot Detroit ställdes dock den svenske backen utanför laget.

Filip Roos spelade sig hela vägen in i Chicago Blackhawks premiärlag efter en imponerande försäsong och har fortsatt visa framfötterna under sina inledande matcher med klassikerklubben.

När Blackhawks i natt tog emot Detroit Red Wings fick den svenske backen emellertid finna sig i att följa matchen från sidan. Inför mötet med Red Wings meddelade tränaren Luke Richardson att den VM-meriterade backen Jake McCabe var redo för spel, varpå Roos ställdes utanför Blackhawks lag i nattens match.

Roos har spelat tre matcher med Blackhawks under säsongsinledningen och har på dessa matcher snittat strax över 16 minuters istid per match.

Jake McCabe will make his season debut tonight, in for Roos. He'll be paired with Caleb Jones. Petr Mrazek starts.