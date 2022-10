Ett tungt avbräck i första perioden med en skada på assisterande kaptenen, följdes upp av en kollaps i andra perioden för Rögles del när Timrå storspelade sig till 5–2-segern.

– Överlag var det tryck från första nedsläpp till sista visslan, säger Timrås Emil Pettersson i C More.

En relativt målfattig första period mellan Timrå och Rögle avslutades med 1–0 på resultattavlan till gästande Rögle. Men för Ängelholmslaget var det en första period som även kom med en skada.

Den assisterande kaptenen Erlend Lesund klev av med smärtor och kom sedan inte tillbaka ut på isen igen.

– Uppgifterna vi får är att han har spelat färdigt för dagen. Ett avbräck, sade C Mores kommentator Johan Edlund i sändningen strax efter händelsen.

Ledningsmålet för Rögle kom i powerplay efter att den nye kaptenen Anton Bengtsson smällt upp ett direktskott i bortre krysset.

– Jag fick en tung start på säsongen, men benen börjar komma igång och jag börjar att känna igen mig själv. Jag trivs med rollen som lagkapten, säger Rögles Anton Bengtsson i C More.

Timrås plötsliga kross: “Lite skitpuckar”

När lagen sedan kom ut i andra perioden kom Timrå igång på allvar. På cirka 15 minuter hade man vänt underläget till en komfortabel 4–1-ledning. Hemmalaget hade tagit över matchen helt och det såg ut att bli ännu mer.

I sitt första powerplay i matchen trodde de flesta i arenan att ligans bästa lag i numerärt överläge skulle utöka. Istället kunde Rögle kontra sig till 2–4 genom Michael Kapla och Oskar Stål Lyrenäs och därmed tysta Timråsupportrarna.

I C More studion var experterna inne på att det var Timrå bästa period för säsongen, något en av målskyttarna, Emil Pettersson höll med om.

– Ja, men det tycker jag. Överlag var det tryck från första nedsläpp till sista visslan. Vi vinner pucken i anfallszonen och skapar därifrån. Man måste in framför mål. De farliga lägena kommer ofta efter lite skitpuckar, det är så vi gör några mål i dag, säger Timrås Pettersson i C More.

"Hade en inkörningsperiod"

I sista perioden kunde Timrå sätta 5–2 i tom bur och säkra en seger som till slut blev relativt komfortabel.

– Jättebra, vi spelar väldigt bra i de första perioderna och stänger ner matchen. Jag tycker att vi växer ihop som grupp. Vi hade en inkörningsperiod i början, men spelar bättre och bättre, hela laget. Det finns inget att klaga på, det är kul att se. Man blir stolt, säger Jonathan Dahlén i C More.

