Petr Mrazek tvingades lämna nattens segermatch mot Detroit med en skada. Nu väljer Chicago Blackhawks att kalla upp svenske Arvid Söderblom till NHL-klubben.

Det var i slutet av den andra perioden i nattens möte mellan Chicago Blackhawks och Detroit Red Wings som Petr Mrázek rörde sig okomfortabelt på isen i samband med en sidledsförflyttning. Den tjeckiske burväktaren kom sedan inte till spel i den tredje perioden och efter matchen berättade tränaren Luke Richardson att Mrazek inte förväntas träna under lördagen.

– Han känner sin kropp väl eftersom han haft skadeproblem tidigare. Han är en aktiv målvakt. Jag tror att det bara var en försiktighetsåtgärd (att han inte spelade tredje perioden) och vi vill vara försiktiga så här tidigt på säsongen, säger tränaren till NBC Chicago.

Here's a look at the final seconds of the second period. Petr Mrazek looked a little uncomfortable on that last save but skated off on his own. #Blackhawks pic.twitter.com/wK5aOHCH0l