Det blev bara två matcher i Traktor Tjeljanbinsk för den tidigare NHL-målvakten Andrew Hammond. KHL meddelar i dag att “Hamburglar” lämnar den ryska klubben.

Andrew Hammond var en av många nordamerikanska spelare som skrev kontrakt i KHL inför den här säsongen. Den 34-årige burväktaren spelade förra säsongen elva matcher i NHL med Montreal Canadiens och New Jersey Devils, men valde inför denna säsong att flytta till Ryssland och Traktor Tjeljabinksk.

Där blev det emellertid bara två matcher för “Hamburglar”.

Den kanadensiske målvakten har bara spelat två av lagets 21 matcher den här säsongen, varpå Traktor och Hammond nu väljer att gå skilda vägar. Det meddelar KHL via sin hemsida.

Lagkamrat med svensken

Hammond skrev på för klubben i mitten av september och debuterade i en 0–3-förlust mot Salavat Julajev i slutet av samma månad. 34-åringen lämnar den ryska klubben med en räddningsprocent på 85,1 procent samt ett snitt på 4,33 inslälppta mål per match

Andrew Hammond gjorde sig ett namn i NHL under sin succéartade säsongsavslutning med Ottawa Senators under säsongen 2014/15, då han klev in och vann 20 av 23 matcher för huvudstadsklubben och blev “Hamburglar” med hela ligan.

I Traktor Tjeljabinsk har Hammond varit lagkamrat med den svenske backan Adam Almquist som den här säsongen producerat en assist på åtta matcher.

