NHL:s lönetak kan komma att se en signifikant ökning så tidigt som nästa år, menar ligans kommissionär Gary Bettman.

– Omsättningen florerar. Verksamheten går bra, säger han under ett styrelsemöte enligt NHL:s hemsida.

Under de tre senaste säsongerna har lönetaket stått stilla vid 81.5 miljoner dollar, vilket var ett direkt resultat av de ekonomiska förluster ligan fick utstå under pandemin. Men framtiden ser allt ljusare ut, och kommissionären Gary Bettman lät optimistisk kring de kommande lönetakshöjningar under gårdagens styrelsemöte, rapporterar NHL:s hemsida.

– Omsättningen florerar. Verksamheten går bra, så det är möjligt att spelarskulden kommer betalas av senare i år. Om inte, kommer det vara nära, och den kommer bli avbetald nästa år istället, säger Bettman under styrelsemötet, enligt NHL:s hemsida.

Kan ske en större ökning redan nästa år

Inför denna säsong, höjdes lönetaket med en miljon dollar, vilket förväntades vara samma ökning inför nästa säsong också. Men nu menar Bettman på att det kan ske en större ökning redan nästa år. Inledningsvis var det tänkt att lönetaket skulle höjas med fyra miljoner dollar, eller mer, inför säsongen 2024/25. Men om spelarskulden betalas av vid säsongens slut kommer höjningen att ske en säsong tidigare.

Betalas skulden inte av till fullo, blir ökningen en miljon dollar inför säsongen 2023/24, och ökningen på fyra miljoner dollar införs då säsongen 2024/25.

Vidare förklarar NHL:s hemsida att spelarskulden uppstod under säsongen 2019/20, när säsongen pausades under pandemin, och de hockeyrelaterade inkomsterna upphörde. Spelarna fick fortsatt sina löner utbetalda, vilket resulterade i att de fick mer än 50 procent av de hockeyrelaterade intäkter de kommit överens med under kollektivavtalet med NHL/NHLPA.

TV: Cody Glass känslostorm - efter NHL-beskedet