Filip Karlsson fick det inte att lossna så som förväntat i Västerås.

Då flyttade han till Kristianstad och där leder han nu den interna poängligan – utan att ha gjort mål.

– Jag har fått en stor roll och bra förtroende – det var ju det man hoppades på när man flyttade hit, säger Karlsson till hockeysverige.se.

Efter att ha varit ett bottenlag under sina två första år i HockeyAllsvenskan har Kristianstads IK fått högre svansföring efter succésäsongen i fjol där de kom på en topp sex-placering efter att ha varit bottentippade inför säsongen. Även i inledningen av den här säsongen har Kristianstad visat att de kan vara att räkna med.

Ett av nyförvärven som har bidragit till att Kristianstad återigen ser ut att kunna bråka med topplagen i ligan är Filip Karlsson.

Den 26-årige skåningen har fått en bra start i sin nya klubb då han leder interna poängligan med sju poäng – alla assist – på åtta matcher. Han snittar även näst mest istid bland lagets forward samt har utsetts till assisterande kapten.

– Det har varit kul tycker jag. Det har känts bra för egen del och jag har fått ett stort förtroende och fått spela mycket. Det var ju det man hoppades på när man flyttade hit och än så länge har man fått en stor roll och bra förtroende så det känns bara bra, säger Karlsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Speciellt i början är det skönt också att det har kunnat trilla in lite poäng vilket gör en del för självförtroende, nu är det bara målet som saknas.

Var det just möjligheten till att få en större roll som lockade eller var det mer som spelade in i att du valde att skriva på för Kristianstad?

– Just rollen var väl den stora anledningen till att det blev Kristianstad. Sedan har jag haft (Mikael) Gath tidigare också och vi vet var vi har varandra. Sedan är det lite närmare hem också så det är ju skönt att kunna åka hem ibland också.

Filip Karlsson gick till Kristianstad från Västerås. Foto: Bildbyrån

“De ville satsa på annat folk”

Filip Karlsson värvades till KIK från Västerås där han gjorde 30 poäng på 66 matcher under en och en halv säsong innan parterna valde att gå skilda vägar.

När centern värvades till Västerås från SHL var tanken att han skulle kunna få ta en mer offensiv roll men riktigt så blev det alltså inte.

– Det var väl lite både ock där... Jag fick väl inte ut den offensiva delen i mitt spel, speciellt inte i början, och sedan ville de satsa på lite annat folk. Det var väl lite så det blev bara.

Den lite mer offensiva rollen som du egentligen ville ha när du kom till Västerås, den har du fått nu i Kristianstad i stället då?

– Ja, det kan man väl säga. Jag vill vara en spelare som kan bidra i båda delarna och jag känner att jag kan vara en bra tvåvägsspelare. En del i det är att ju att bidra offensivt och det vill jag vara med och göra också.

– Nu har det inte blivit några mål än och jag har fått den frågan några gånger när det första målet ska komma men förhoppningsvis kan man få dit en snart, säger han med ett skratt.

Mikael Gath ligger bakom KIK:s lyft. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

“Väldigt bra på att motivera spelarna”

En av de stora anledningarna till att Kristianstad har lyft de senaste åren är tränaren Mikael Gath som har varit med på hela resan från Hockeyettan. Filip Karlsson känner Gath sedan tidigare då de jobbade tillsammans i Rögle, både i J20- och seniorlaget, och att Gath är tränare för Kristianstad spelade en liten roll i att Karlsson valde att flytta just dit.

Enligt 26-åringen är Mikael Gath är en tränare som är skicklig på att motivera sina spelare.

– Dels så brinner han för det väldigt mycket och dels har han ett stort engagemang och passion för hockeyn. Han är väldigt bra på att motivera spelarna och få ihop gruppen till att vara det här jobbiga laget att möta. Det är ju den stora framgången här och det märkte man ju förra året när man mötte Kristianstad.

– Han är bra på att få oss spelare att känna att vi är ett lag och att vi gör det tillsammans liksom.

Tack vare lagets framgång i HockeyAllsvenskan de senaste åren har hockeyn också fått en ökad status i staden som annars har varit ett handbollsfäste. Det har även Filip Karlsson märkt under den korta tiden han har varit i klubben.

– Ja, nu vet jag ju inte exakt hur det har sett ut tidigare men det känns ändå som att hockeyn är på frammarsch och vi har ju haft ganska mycket folk på våra matcher också. Det märks att det snackas hockey en del i staden så det känns som att det är på rätt väg.

Filip Karlsson (höger) tycker att Kristianstad kan spela bättre. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

“Inte helt nöjda med spelet”

Under inledningen av HockeyAllsvenskan har det gått både upp och ner för Kristianstad. De inledde med tre raka segrar, bland annat en stark bortavinst mot Djurgården, men därefter har skåningarna nu tre raka förluster.

Var står Kristianstad egentligen just nu?

– Resultaten har väl blivit så som vi har spelat. Vi har turats om att vinna och förlora men oavsett resultatet så har vi inte varit helt nöjda med spelet. Vi alla känner att vi har mer att ge i den här gruppen men när vi spelar bra så känner vi att vi är ett bra lag i den här ligan. Det gäller bara att få fram det lite oftare och höja vår lägstanivå så ska det förhoppningsvis bli bättre.

Under onsdagskvällen ska Kristianstad spela borta mot Södertälje.

– Jag tror att vi ska försöka fokusera på vårt eget spel och få till det så bra som möjligt. Det blev lite bättre mot MoDo än vad det var i de matcherna tidigare. Vi ska satsa på att göra vår egen grej och få rätt energi och tempo i vårt spel, avslutar Filip Karlsson.

