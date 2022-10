Örebros stjärnor har kritiserats och ifrågasatts.

Men under kvällen klev de fram när Örebro vann med 6-3 över Skellefteå.

– Det var en jävla lättnad och mycket som släpper från axlarna, säger Mathias Bromé till C More.

De ledande spelarna i Örebro Hockey har blivit kritiserade och ifrågasatte för att de inte har levererat tillräckligt.

Men i kväll klev de fram i segern mot Skellefteå då bland annat Rodrigo Abols stod för 1+2 och Mathias Bromé blev målskytt. Enligt Bromé var det ett speciellt mål som ledde till ett större jubel.

– Det var otroligt skönt. En slumpmål som studsar upp framför kassen och man är där och hänger dit den, det är sådana mål man behöver nu. Det var länge sedan man jublade ordentligt, det var en jävla lättnad och mycket som släpper från axlarna, säger Bromé till C More.

Talangens två mål räckte inte för Skellefteå

Skellefteå hade ledningen med 2-3 i den andra perioden, mycket tack vare backtalangen Elias Salomonsson. 18-åringen hade aldrig tidigare gjort mål i SHL men klev nu fram med två mål för att se till att bortalaget hade ledningen.

– Det var skönt, särskilt första där. Då lossnade det rejält. Jag har fått mycket förtroende och känner att jag har växt mer också. Det gäller bara att fortsätta, säger Salomonsson till C More.

Men Salomonssons mål räckte inte för Skellefteå utan i stället kunde Örebro vända och vinna med 6-3 där Robert Leino sköt det matchvinnande 4-3-målet. Noterbart är att stortalangen Leo Carlsson bidrog med tre assist i matchen och tidigare Skellefteåbacken Filip Berglund satte ett mål för Örebro.

Örebro – Skellefteå 6–3 (1-1,2-2,3-0)

Örebro: Rodrigo Abols, Mathias Bromé, Emil Larsson, Robert Leino, Filip Berglund, Jani Lajunen.

Skellefteå: Elias Salomonsson 2, Filip Sandberg.

TV: "Skellefteå? De ser inte alls bra ut"

