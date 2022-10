Jevgenij Kuznetsov träffade en motståndare i ansiktet med sin klubba.

Nu meddelar NHL att stjärnan stängs av en match för klubbsvinget.

Det var i gårdagens match mellan Washington Capitals och Vancouver Canucks som incidenten inträffade.

I en duell nedanför den förlängda mållinjen tar Jevgenij Kuznetsov sats och svingar med sin klubba som träffar Vancouverbacken Kyle Burroughs i ansiktet.

Under matchen fick Kuznetsov en tvåminutersutvisning men han kallades sedan in på ett förhör med NHL:s disciplinnämnd och nu har domen kommit för stjärncentern.

NHL Player Safety meddelar nämligen att Kuznetsov stängs av i en match efter klubbsvinget som träffade Burroughs i ansiktet. Ryssen tvingas även avstå drygt 42 000 dollar i lön vilket motsvarar cirka 468 000 kronor.

