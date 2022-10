Vändningen: William Eklund stannar i AHL

William Eklund sades under fredagsmorgonen vara med i San Josés trupp i hemmapremiären mot Carolina. Men nu kommer uppgifter om att Timo Meier är redo för spel – och svensken stannar i AHL.

Under helgen blev William Eklund nedskickad till AHL av San José Sharks. Men redan under fredagsmorgonen kom uppgifter om att den svenske forwardstalangen hade blivit uppkallad till NHL-laget.

Det efter att stjärnspelaren Timo Meier drogs med en skada.

Men nu kommer ytterligare en vändning: Schweizaren är redo för spel – och William Eklund stannar i AHL. Enligt den initierade Sharks-reportern Sheng Peng är stjärnforwarden tillbaka i spel, och därför kommer svensken spela med San José Barracuda i natt. Istället för hemmamatch mot Carolina Hurricanes blir det då en bortamatch mot Iowa Wild.

Can confirm this, this should mean that Timo Meier is ready to play tonight https://t.co/Q77UwyEEck