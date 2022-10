Phillip Broberg blev nedskickad till AHL innan NHL-säsongen drog igång. Men nu står det klart att svensken kallas upp till NHL-laget igen.

Edmonton Oilers NHL-säsong är bara en match gammal.

Men redan nu väljer man att kalla upp Philip Broberg från AHL-laget, Bakersfield Condors. Den 21-årige backen blev nedskickad till AHL innan säsongen hann börja, men gör sig nu alltså redo för att spela i NHL.

The #Oilers have recalled defenceman Philip Broberg from the @Condors & loaned forward Devin Shore to Bakersfield.