Likaläge 1–1 i den tredje perioden. Då klev Patric Hörnqvist fram och tryckte in det matchvinnande målet för sitt Florida Panthers i premiären mot New York Islanders – via köksvägen.

– Det funkade, så det var skönt, säger han till Bally Sports.

Patric Hörnqvist spelade drygt elva minuter i matchen, men den svenske grovjobbaren behövde inte mer för att ha en avgörande roll i Florida Panthers premiärseger mot New York Islanders.

Bara 30 sekunder efter att New York Islanders hade kvitterat tidigt i den tredje perioden klev “Bengan” fram och sköt det matchvinnande 2–1-målet i en match som Panthers i slutändan kunde vinna med 3–1.

– Pucken kom till “Lombo” (Ryan Lomberg) i slottet och han sköt. Jag fick tag i pucken, gick runt målet och försökte mig på att gå köksvägen. Det funkade, så det var skönt, säger Hörnqvist till Bally Sports.

“Måste ge Islanders kredd”

Det var en händelserik premiärmatch för de bägge lagen, där 62 skott avlossades mot målvakterna (33–29 i skottfavör för Islanders) och där bortalaget tryckte på rejält i närkampsspelet. I slutändan kunde dock Panthers utmanövrera hemmalaget på Long Island.

– Om vi spelar så här så kommer vi att bli svåra att möta. Sedan måste vi ge Islanders kredd. De är svåra att spela mot, men lyckades besegra dem. Det är bara första matchen, men vi har startat på rätt sätt, säger Hörnqvist.

För Hörnqvist var nattens mål hans 44:e matchvinnande mål i NHL-karriären.

New York Islanders – Florida Panthers 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

New York: Noah Dobson (1).

Florida: Eetu Luostarinen (1), Patric Hörnqvist (1), Matthew Tkachuk (1).

***

Rasmus Andersson stod för ett mål och en assist när Calgary Flames lyckades besegra regerande mästaren Colorado Avalanche med 5–3 hemma i Scotiabank Saddledome. Direket från utvisningsbåset fick Andersson tag i pucken, skrinnade sig fri och överlistade Pavel Francouz med ett kyligt avslut mellan benskydden för att utöka Flames ledning till 3–1.

I den tredje perioden utökade Andersson sedan sin poängskörd då han fanns med i förarbetet till Tyler Toffolis matchvinnande 4–1-mål. Även Elias Lindholm lyckades skriva in sig i målprotokollet i premiärsegern, då han sköt 5–1-målet tidigt i den tredje perioden.

Calgary Flames – Colorado Avalanche 5–3 (1–1, 2–0, 2–2)

Calgary: Brett Ritchie (1), Dillon Dube (1), Rasmus Andersson (1), Tyler Toffoli (1), Elias Lindholm (1).

Colorado: Bowen Byram (1), Nathan MacKinnon (1), Valerij Nitjusjkin (3).

***

Mika Zibanejad följde upp premiärsuccén mot Tampa Bay (där han blev tvåmålsskytt) genom att stå för två assist när hans New York Rangers körde över Minnesota Wild med 7–3 på bortais. Matchens stora artist var annars den ryske superstjärnan Artemij Panarin som sköt ett mål och hade tre assist i storsegern. Fjolårets 52-målsskytt Chris Kreider fick öppna säsongens målkonto och lämnade storsegern med två mål i protokollet.

Minnesota Wild – New York Rangers 3–7 (0–3, 1–1, 2–3)

Minnesota: Matt Boldy 2 (2), Mats Zuccarello (1).

New York: Chris Kreider 2 (2), Adam Fox (1), Artemij Panarin (1), Filip Chytil (1), Vincent Trocheck (1), Kaapo Kakko (1).

***

Calle Järnkrok fick göra sitt första mål i Toronto-tröjan när Maple Leafs inkasserade säsongens första seger efter att ha besegrat Washington Capitals med 3–2 på hemmais under natten till fredag. Järnkrok kvitterade matchen till 2–2 tidigt i den andra perioden efter att Marcus Johansson gett Washington ledningen med sitt första mål för säsongen i den första perioden.

Rasmus Sandin fanns sedan med i förarbetet till Auston Matthews matchvinnande 3–2-mål i den tredje perioden. Även Capitals-svensken Erik Gustafsson noterades för en poäng i matchen, då han hade en assist på Nic Dowds 1–1-mål i öppningsakten.

Toronto Maple Leafs – Washington Capitals 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

Toronto: John Tavares (1), Calle Järnkrok (1), Auston Matthews (1).

Washington: Nic Dowd (1), Marcus Johansson (1).

***

Alexander Wennberg och Adam Larsson hjälpte sitt Seattle Kraken att få revansch på Los Angeles Kings efter veckans premiärförlust mot Kalifornien-laget. I nattens returmöte lyckades Kraken vinna med 4–1 efter att både Wennberg och Larsson skrivit in sig i målprotokollet. Även André Burakovsky stod för en poäng i matchen, då han hade en assist på Jaden Schwartz 1–0-mål i matchen.

Los Angeles Kings – Seattle Kraken 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

Los Angeles: Alex Iafallo (1).

Seattle: Jaden Schwartz (1), Brandon Tanev (1), Alexander Wennberg (1), Adam Larsson (1).