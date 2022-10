Oscar Öhman var trettonde forward inför matchen. Men skada gjorde att forwarden fick komma in – och det blev succé direkt. Nyförvärvet stod för två mål som blev startskottet för AIK:s 6-3 vinst mot Södertälje.

– Det är helt underbart att göra det inför fansen, säger Oscar Öhman i C Mores sändning.

Daniel Muzito-Bagenda gick ut skadad, in kom Oscar Öhman.

Och det small inte bara en gång, utan två gånger. Nyförvärvet från Troja, som stod på en assist efter fem matcher, gjorde 1-0 med sin första pucktouch i matchen, av bara farten kom två noll på en retur bara minuter senare.

– Jag fick komma in där när “baggen” fick en smäll. Det var bara att komma in och köra. Man är alltid redo att komma in, vad som helst kan hända, säger 25-årige forwarden till C More.

Albert Lyckåsen gjorde sedan 3-0 till hemmalaget efter en fin aktion som satte punkt för den första perioden. En ren mardrömsperiod för Södertälje.

Gick ifrån i andra

I den andra perioden fortsatte hemmalaget att dominera.

Även om Södertälje gjorde 3-1 genom Linus Videll, och återfick hoppet, var det AIK som dominerade matchbilden. I perioder parkerade man i gästernas zon och tillslut fick man också utdelning för det. Först var det Axel Wemmenborn som gjorde 4-1, efter en fin assist av Oskar Magnusson. Sedan var det Zion Nybeck som utökade till 5-1.

Den tredje perioden började som de första två: Ett AIK med stor kontroll över matchbilden.

Lite spänning

Men två snabba mål skulle komma att ändra det. Albert Sjöberg gjorde 5-2 och bara 39 sekunder senare satte Viktor Liljegren 5-3, och helt plötsligt var det match igen.

Närmare än så kom dock aldrig gästerna. Istället gjorde Oscar Nord 6-3 i tom kasse.

Jag tycker att vi maler ner dem och visar att vi är starkare hemma. Med den här publiken i ryggen är vi jäkligt bra hemma, säger Daniel Muzito-Bagenda.

Matchfakta

AIK – Södertälje SK 6-3

Mål: 1-0 Oscar Öhman (Jacob McGrew, Filip Windlert), 2-0 Oscar Öhman (Jacob McGrew, Dalibor Dvorsky), 3-0 Albert Lyckåsen (Adam Rockwood, Filip Windlert), 3-1 Linus Videll (Eric Engstrand, Viktor Lang), 4-1 Axel Wemmenborn (Oskar Magnusson, Erik Flood), 5-1 Zion Nybeck (Erik Flood, Dalibor Dvorsky), 5-2 Albert Sjöberg, 5-3 Viktor Liljegren (Johan Ivarsson, Albin Carlsson), 6-3 Oscar Nord (Richard Gynge).

TV: Mäktiga scener när Landeskog höjer Stanley Cup-pokalen framför hemmanfansen

Matchrapporter: Seger för SSK hemma mot Mora Almtuna starkast i straffläggningen – vann hemma mot AIK Jacob Dahlström det stora utropstecknet när SSK slog BIK Karlskoga Djurgården vann efter avgörande i förlängningen mot SSK Vita Hästen vann efter avgörande i tredje perioden mot SSK