Richard Pánik ser ut att lämna NHL.

Enligt Blick är slovaken på väg till Lausanne i Schweiz.

Efter tio säsonger och 521 NHL-matcher ser Richard Pánik nu ut att möjligtvis vara på väg bort från Nordamerika.

Enligt Blick är slovaken nämligen på väg till Lausanne i Schweiz och samtidigt uppger 24 heueres att Pánik har tränat med laget under onsdagen men än har ingenting kommunicerats av klubben.

Den 31-årige forwarden har dock kontrakt med New York Islanders i NHL och klubbens general manager Lou Lamoriello har tidigare sagt att Pánik ska bli omplacerad inom en kort framtid. Det återstår därmed att se om det vore ett lån eller en eventuell övergång till Lausanne.

#Isles Lou Lamoriello says D Bode Wilde and F Richard Panik will be assigned "to a different location" within 48 hours.