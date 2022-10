I sin allsvenska debut blev Tobias Sandberg utbytt efter att ha släppt in fyra mål på 13 skott.

Men i kväll revanscherade han sig genom att hålla nollan i Vita Hästens 2-0-seger mot Björklöven.

– Jag hade lite flyt med stolpar men ibland har man tur, säger Sandberg i C More.

Vita Hästen hade endast tagit en seger inför kvällens match mot topptippade Björklöven. Men då blev det en skräll då Hästen vann med 2-0 i Himmelstalundshallen.

Marcus Eriksson, som var tillbaka efter sjukdom, pricksköt in 1-0-målet från en snäv vinkel i första perioden och sedan lyckades hemmalaget hålla undan resten av matchen.

Stor matchhjälte för Vita Hästen blev då målvakten Tobias Sandberg. Den 28-årige målvakten har tagit den långa vägen till HockeyAllsvenskan efter flera år i Hockeyettan men han värvades till Hästen inför säsongen och gör nu sina första matcher som proffs.

“Hade sånt dåligt samvete”

I den allsvenska debuten mot MoDo blev Sandberg utbytt efter att ha släppt in fyra mål på 13 skott under 21 minuters spel. Men i kväll tog Huddingesonen revansch genom att rädda alla 28 skott han fick på sig och hålla nollan i segern mot Björklöven.

– Första matchen blev inte så jävla rolig. Men det var skönt att få spela och kul att vi kunde få vinna. Jag tycker vi gör en jättebra match, jag får se puckarna och laget spelar stabilt, säger Sandberg till C More och fortsätter:

– Vi spelar smart, får ut puckarna och bjuder inte på någonting. Jag hade lite flyt med stolpar och så men ibland har man tur.

Han hyllades sedan också av Vita Hästens tränare Anders Olsson.

– Han var duktig! Jag hade sånt dåligt samvete när jag var tvungen att ta bort honom i förra honom, som var hans debut i Allsvenskan. Det är kul att han studsar tillbaka nu, säger Olsson till C More.

Vita Hästen – Björklöven 2–0 (1-0,0-0,0-0)

Vita Hästen: Marcus Eriksson, Arvid Degerstedt.

Björklöven: –

