Tobias Ekberg fick inte spela någonting alls i Leksand.

Då har han lånats han ut till Linköping i tre matcher – där han spelar för sin framtid.

– Jag har köpt hus i Leksand så det är klart att jag vill vara kvar där, säger Ekberg till hockeysverige.se.

Linköping åkte ner till Jönköping och tog en ny seger då HV71 besegrades med 3-1. För Tobias Ekberg var det då hans andra match i LHC-tröjan och hans andra vinst.

Ekberg är utlånad till Linköping från Leksand. Under sin första match i “Cluben” fick han spela tolv minuter men i segern mot HV71 fick backen kliva upp och spela 19 minuter och han hade även en viktig roll i lagets boxplay.

– Det blev lite mer istid i dag (läs i går). Det var väldigt mycket boxplay där och det var kul att det funkade. Jag känner mig i bra form så det var bara kul att spela, säger Tobias Ekberg till hockeysverige.se.

Tobias Ekberg var helt utanför laget i Leksand och fick inte spela någonting under lagets fem första matcher.

Därför lånades han ut till Linköping där han nu alltså har fått spela två matcher.

– Det har känts bra här hittills. Det var en tuff situation i Leksand och så dök den här möjligheten upp. Man diskuterade med både Linköping och Leksand för att komma fram till att det här kanske är den bästa lösningen för alla parter, säger Ekberg och fortsätter:

– Jag själv vill ju bara spela hockey. Det är vad det är, man har försökt hålla uppe glöden i Leksand ändå. Det är bara att gå ut och lira när man får chansen och det har känts bra.

“Som att man bara fortsätter med sommarträningen”

Är det en utmaning att hoppa in i ett nytt lag och spela direkt?

– Nja, det är ändå rätt lugnt tycker jag. Det är bara hockey och det är ett annat lag bara. Alla vet hur branschen funkar och alla var jäkligt schyssta och välkomnande när jag kom till Linköping här. Det är ett hyfsat enkelt spelsystem och jag spelar bara som jag har gjort förut.

– Jeff (Jakobs, backcoach) är fantastisk att jobba med, och alla andra ledare också. Det har varit enkelt att komma in och jag har fått lagom information. I slutändan handlar det bara om att spela hockey och gå in i kamperna där ute så löser det sig.

Tobias Ekberg har bara fått sitta på bänken i Leksand. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Förra säsongen värvades Tobias Ekberg till Leksand från Djurgården och i sin nya klubb gjorde han tolv poäng på 38 matcher och snittade nästan 17 minuters istid.

Men den här säsongen har det alltså varit en helt annan story. Trots att han är en del av Leksand så har han ändå varit utanför laget. Han har bara fått träna på som vanligt men varenda gång det har vankats match har Ekberg fått sitta på läktaren eller varit bänknötare.

– Det är klart att det är tufft mentalt. Det är som att man bara fortsätter med en vanlig sommarträning. Man bara tränar och tränar men får inte spela matcher. Man tränar ju för att kunna spela matcher och man vill ju bara kunna gå ut och lira, det är därför man håller på.

– Det är fantastiska backar som vi har i Leksand och man försöker bara hålla uppe minen ändå när man går till rinken och tränar. Man får ta vara på träningen ändå och förbereda sig för när chansen väl kommer. Nu dök chansen inte upp och då har jag fått komma hit till Linköping och då försöker jag bara det bästa av situationen.

“Om situationen fortsätter får man titta över situationen”

Den 28-årige backen är fostrad i Töreboda och de senaste åren har han spelat 215 SHL-matcher för Malmö, Djurgården, Leksand och nu Linköping. Tidigare har han då visat att han är en bra back men nu har han alltså inte ens fått chansen i Leksand den här säsongen.

Varför är du i den här situationen, tror du?

– Jadu, jag har inget bra svar på den frågan… Det är nog inte jag som ska svara på det.

Trots sin situation hoppas Tobias Ekberg få stanna i Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Med tanke på hur det har varit nu, har du ens någon framtid i Leksand?

– Det är väl det man spelar för. Jag har köpt hus där och grejer så det är klart att jag vill vara kvar där. Men om situationen fortsätter att jag inte får spela någonting och om tränaren kanske inte vill spela mig så får man ju titta över situationen.

Känner du att tränarna där har förtroende för dig?

– Allt handlar bara om vad jag kan göra som individ och sedan är det upp till tränaren att bestämma vilka som får spela. Vi får se, det visar sig.

Det är en match kvar på lånet i Linköping, vad händer sen?

– Jag vet inte. Vi tar de här tre matcherna nu och sedan tar vi en avstämning och så får vi se vad som händer framöver.

Skulle du vara öppen för att stanna i Linköping?

– Det tar vi då, avslutar Tobias Ekberg.

