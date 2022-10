NHL-klubbarna fortsätter trimma trupperna. Under fredagskvällen meddelade Edmonton och New Jersey att Mattias Janmark respektive Andreas Johnson sätts upp på waivers.

Mattias Janmark har spelat i NHL de senaste sju säsongerna.

Men nu skickas forwarden för första gången i karriären ner i AHL. Efter att ha skrivit på ett kontrakt med Edmonton Oilers under sommaren misslyckades svensken med att ta en tröja i NHL-laget till premiärdagen.

Under fredagen meddelade Oilers att man skickar ner 29-åringen till AHL, som då måste gå igenom waivers.

