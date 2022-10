Södertälje var ute efter revansch efter förlusten hemma mot Djurgården för en vecka sedan. Men stockholmarna var snäppet starkare och vann med 5-4 efter förlängning.

– Även fast vi spelar dåligt kommer vi tillbaka, säger backen Kevin Karlsson i C Mores sändning.

Klassikermötet mellan Djurgården och Södertälje på Hovet lovade en ny, härlig batalj.

Och det fick vi också.

Redan i den först perioden kom lagen ut och började leverera. Det var Djurgården som tog kommando efter ett fint mål signerat supertalangerna Jonathan Lekkerimäki och Liam Öhgren. I en två mot etta serverade Öhgren Lekkerimäki som styrde in sitt första mål för säsongen i ett tomt mål.

– Det var en bra chans, det var bara att skicka in den. Min säsongsstart har varit helt okej, men det kan bli bättre, sa snajpern till C More efter den första periodpausen.

“Känns som att möta ett gammalt Tingsryd”

Men två mål av Södertälje gjorde att Djurgården gick till pausvila med en ett underläge. Målen gjordes av Christopher Liljewall och Emil Alba.

I den andra perioden fortsatte lagen att hitta nät.

Djurgården kvitterade genom John Norman, men Södertälje återtog ledningen via Jacob Dahlström.

– Vi spelar bra och åker mer skridskor än Djurgården. Det är spelvändningarna vi får se upp med. De spelar mycket på att chippa, det känns som att möta ett gammalt Tingsryd, säger Jacob Dahlström till C More.

Stark tredje period av Djurgården

Ett pressat Djurgården kom ut intensivt i den tredje perioden och två utvisningar för Södertälje förvandlade 2-3 till 4-3. Först var det Daniel Brodin som sprätte upp en snygg backhand i taket, och sedan var det Kevin Karlsson som gled igenom hela motståndarförsvaret och gjorde mål.

– De stängde av tillbakaspelet vi brukar söka så då körde jag och så gick den in lite turligt. Vi är starka och även fast vi spelar dåligt kommer vi tillbaka, säger backen.

Nikola Pasic tog Södertälje tillbaka till ett likaläge efter en kvittering med bara minuter kvar.

Matchen togs till förlängning där Tim Söderlund avgjorde matchen.

Matchfakta

Djurgården – Södertälje 5-4 (1-2), (1-1), (2-1), (1-0)

Mål: 1-0 Jonathan Lekkerimäki (Liam Öhgren, Ludvig Rensfeldt), 1-1 Christopher Liljewall (Anthony Luciani), 1-2 Emil Alba (Daniel Norbe, Cole Cassels), 2-2 John Norman (Johan Alm), 2-3 Jacob Dahlström (Olle Hilmersson, Oscar Bjerselius), 3-3 Daniel Brodin (Alexander Ytterell, Noah Östlund), 4-3 Kevin Karlsson, 4-4 Nikola Pasic (Ludvig Jansson, Albert Sjöberg), 5-4 Tim Söderlund (Kevin Karlsson).

