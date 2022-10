Line Grahn var lagkapten för Skellefteå men nu flyttar hon till AIK.

För hockeysverige.se berättar hon om omställningen samt återkomsten till SDHL.

– Jag kände att det var dags för omväxling och tyckte det skulle vara roligt att ta chansen att spela i SDHL när jag fick den möjligheten, säger Grahn.

SOLNA (Hockeysverige.se)



AIK fortsätter att fylla på sin SDHL-trupp. Den senaste att ansluta är en 23-åring från Åsele i Lappland, Line Grahn. Senaste säsongerna spelade hon för Skellefteå, men har tidigare även spelat i SDHL för MoDo.

– Det var mycket hockey i Åsele och det finns bra möjligheter att utvecklas där. Det fanns istid när vi ville och killag att spela med, berättar Line Grahn då hockeysverige.se träffar henne för en intervju utanför en av ishallarna på Ulriksdals IP, även kallat Ritorp.

– Jag spelade med killar i min ålder där, men även med dom som var ett år yngre. Det var lite blandat. Det var jag och en tjej till, Molly Marcusson, som var med.

– Åsele har startat upp ett nytt Division 2-lag för tjejer i år. Jag tror faktiskt att Molly spelar där. Det är henne jag hållit ihop med sedan vi började spela tillsammans i Åsele.



Just ishockey är också en av dom största idrotterna i Åsele.

– Det är hockey och fotboll som är sporterna där. Bland annat kommer Sebastian Ohlsson därifrån. Han har spelat i Skellefteå, Clara Markeby och Karin Markeby. Deras pappa är Lars-Ove Markeby som spelat i Björklöven. Sedan har vi Håkan Bergström och Frida Glavhammar som också är från Åsele.

“Hade en lärorik tid i MoDo”

Efter tiden i Åsele valde Line Grahn att flytta till MoDo.

– Jag pratade lite om det med Clara och Karin som varit i MoDo och gått på hockeygym där, men jag pratade även med några tjejer från Skellefteå som jag spelat Stålbucklan.

– Ett tag saknade jag killarna i Åsele, men det var roligt att testa på MoDo och jag hade en lärorik tid där. Det var spännande att flytta till Örnsköldsvik, men jag är väldigt hemmakär och åkte ofta hem på helgerna då vi var lediga. Annars trivdes jag jättebra i ”Ö-vik”. Det är inte så långt hemifrån så familjen kunde ofta komma och se på matcherna.



Hemmakär och flyttar till Stockholm???

– (Skratt) Ja, så blev det.

Line Grahn med ett nytt klubbmärke på tröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist

Säsongen 2017/18 debuterade Line Grahn i SDHL för MoDo. Totalt blev det sex matcher i den rödvita tröjan.

– Debuten var spännande och nervöst. Vi mötte Göteborg och vi tog nattåg dit ner. Jag fick veta en timme innan att jag skulle spela. Det jag minns från den matchen är att vi vann. I andra matchen jag spelade mot Göteborg den helgen fick jag göra mitt första mål. Målet? Jag tror det var en retur.



I det MoDo-lag Line Grahn debuterade i spelade bland andra Michela Cava, Erika Grahm, Sidney Morin, Kaitlyn Tougas, Olivia Carlsson, Annie Svedin, Emma Söderberg, Felizia Wikner Zienkiewicz och så vidare.

– Tjejerna tog in mig i laget och det gick jättebra att komma in där. Det var en junior till, Ellen Lövgren, som också var upp i A-laget den säsongen, vilket var skönt. Det gick bra, men var nervöst.

Betydde det en del att du ändå hade spelat i Division 1-laget innan och träffat på många av tjejerna tidigare?

– Ja, absolut. Jag hade varit uppe och kört dubbla träningarna med både A-laget och juniorlaget så jag hade koll på alla innan.

Blev lagkapten i Skellefteå

Efter debutsäsongen i MoDo valde Line Grahn att lämna klubben och flytta till Skellefteå.

– Ronja (Danielsson), som jag spelade med i MoDo, skulle till Skellefteå. Hon är därifrån, vilket även Ellen är, men som stannade kvar i MoDo då. Det här var Skellefteås andra år med damlag.

– Jörgen (Granlund), som var sportchef i Skellefteå, var på mig ganska tidigt för att lyssna hur jag skulle göra, om jag skulle komma dit, ta upp Skellefteå till SDHL och vara med på den resan.



Hade du chansen att vara kvar i MoDo?

– Ja, det hade jag. Det var tufft eftersom jag fick redan på att den chansen fanns efter att jag skrivit på för Skellefteå.



Ångrar du beslutet?

– Nej, det gör jag inte.



Hur upplevde du Skellefteås satsning då jämfört med den du kom ifrån i MoDo, var det en stor kontrast?

– Det var roligt att komma dit. Skellefteå hade just startat och då få se allt runtomkring som gjordes för att få saker att fungera. Jag tycker det var bra förutsättningar i Skellefteå och inte att det var någon stor kontrast. Skillnaden var att MoDo hade ett andralag. Annars var det inte så stor skillnad.

Det blev fyra år i Skellefteå för Line Grahn. Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån

Redan under sin andra säsong i Skellefteå fick Line Grahn ett C på bröstet.

– Det var roligt att få den rollen och kul att jag fick det förtroendet direkt. Tiden i Skellefteå har varit väldigt lärorik och rolig. Mitt bästa minne från den här tiden då vi under mitt andra år vann över Björklöven i sista seriematchen. Vi eller ”Löven” skulle gå till kval.

– Matchen var händelserik. Björklöven ledde och vi fick ett matchstraff (Ronja Danielsson), men i slutet av matchen fick vi en straff som Henriette Sletbak gjorde 3-3 på. Sedan gjorde Ellinor Sörensson 4-3 till oss och vi gick till kval. Det var dessutom mycket folk på läktarna i den matchen (575 åskådare).



Är det ett stort intresse kring damhockeyn i Skellefteå?

– Ja, det tycker jag. Det känns som att intresset ökar mer och mer nu är dom dragit i gång Tre Kronors hockeyskola för tjejer.



Har du själv varit delaktig i den på något vis?

– Ja, vi har ibland varit med och deltagit i den på helgerna.

“Jag har grubblat en del”

Under veckan presenterades Line Grahn som AIK:s senaste nyförvärv.

– Det känns jätteroligt, säger den 23-åriga forwarden samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

– För min personliga utveckling känns det som ett bra val att komma hit.



Varför valde du att inte stanna i Skellefteå?

– Jag har grubblat en del… Vi har kvalat fyra år och varit nära att gå upp varje säsong. Under säsongen möter man bara fyra lag. När man gjort det år efter år kände jag att det var dags för omväxling och tyckte det skulle vara roligt att ta chansen att spela i SDHL när jag fick den möjligheten av AIK.

Vad vet du om AIK som klubb på damsidan?

– Inte så mycket faktiskt (skratt). Det jag visste var att AIK är en förening som varit med länge i SDHL och krigat på där.

Line Grahn ser fram emot att komma igång med AIK. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur tänker du kring nivån i SDHL jämfört med NDHL där du spelat senaste säsongerna?

– Jag har känt då mött SDHL-lag i kvalserien att det är mycket högre tempo i SDHL. Det har jag även sett på matcherna jag följt hemifrån, att just tempot är den största skillnaden. Det gäller att komma in i det.



Vad vill du bidra med till det här laget?

– Hårt jobb. Jag ska vara jobbig att möta, hungrig…



På vilket sätt är du jobbig att möta?

– Jag försöker jobba fysiskt i varje match, ligga nära motståndarna och göra det jobbigt för dom i olika situationerna.

Från Lappland till Stockholm

Vilka är dina intryck från dom AIK-matcher du sett den här säsongen?

– Att det varit bra. I fredags var jag och träffade laget. Det känns som en bra sammanhållning och ett lag som verkligen krigar.

– Vilma Nilsson är från Umeå och henne har jag spelat Stålbucklan tillsammans med tidigare. Hon är den enda jag kände innan, men jag tycker inte att det varit svårt att komma in i laget.



Du är från Lappland och ska nu bo här i Stockholm, hur ska den omställningen bli?

– Ja, det får vi se (skratt). Det känns bra, bara jag kommer i det här med hur jag ska åka. Jag har ingen bil här nere så det blir en omställning att inte ta bilen fem minuter till träningen. Nu blir tvärbanan och pendeln hit från Sickla Udde där jag bor.

– Nu i början är det mycket nytt, att just passa tider och allt sådant. Sedan är det lite mer folk här än vad det är hemma i Åsele, men det kommer gå bra.



När debuterar du för AIK?

– På lördag mot Luleå. Det ska bli roligt att komma in i det direkt med tempot. Jag får nog ha i åtanken att det kan ta några matcher innan jag vant mig vid det, avslutar Line Grahn.

Att flytta till Stockholm är omställning för Line Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist

