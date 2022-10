Leksand får in två förstärkningar till kvällens match mot Brynäs.

Både Marek Hrivík och Lucas Elvenes tar plats i laguppställningen – och Mikael Ruohomaa behåller sin plats i andrakedjan.

Under torsdagskvällen möts Brynäs och Leksand för ett hett klassikermöte i SHL. Till drabbningen i Gävle får Leksand då dubbla förstärkningar.

Marek Hrivík har saknats under säsongsinledningen på grund av skattetekniska skäl men den här veckan är han tillbaka i Leksand och nu kommer han att få säsongsdebutera. Stjärncentern går då rakt in i förstakedjan där han matchas med Carter Ashton och Carter Camper.

Samtidigt kommer nyförvärvet Lucas Elvenes in i laget sedan han värvades från HV71. Elvenes kommer att få debutera för Leksand i matchen mot Brynäs och han får då spela i en kedja med Kalle Östman och John Quenneville.

Under gårdagen har det också varit stora rubriker kring Mikael Ruohomaa då finländaren rök ihop med tränaren Björn Hellkvist under en träning. Men bråket påverkar inte hans plats i laget. Ruohomaa fortsätter nämligen i andrakedjan med Oskar Lang och Justin Kloos.

Säsongens första rivalmöte mot Brynäs i SHL-sammanhang väntar i Monitor ERP Arena med nedsläpp klockan 19:00 ikväll.