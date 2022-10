Emil Heineman har imponerat på Montréal Canadiens under försäsongen och är kvar med NHL-laget. Men under nattens match klev talangen av, efter en hård kollision med sargen.

Försäsongen är i full gång och ett gäng svenskar har blivit nedskickade till AHL.

Men Emil Heineman håller sig kvar i NHL-laget Montréal Canadiens. Den 20-årige forwarden har imponerat stort på ledningen och har gjort beslutet att låna ut honom till Leksand svårt.

Under nattens match mot Ottawa Senators klev talangen av, efter att ha drivit hårt mot motståndarmålet och sedan fallit in i sargen.

#Habs Emil Heineman not on bench for 3rd period. This is the sequence believed to be the cause. @AllHabs @RocketSports #GoHabsGo pic.twitter.com/zEZAOmvoJX