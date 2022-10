Oskar Steen tar inte plats i Boston Bruins inför den stundande NHL-säsongen.

I stället placeras han på waivers – och kan bli upplockad av ett annat NHL-lag under de kommande 24 timmarna.

Det fortsätter att genomföras truppändringar i NHL-lagen inför att den nya säsongen ska börja.

Under tisdagskvällen stod det då klart att Oskar Steen inte tar plats i Boston Bruins trupp från säsongsstart. Svensken placeras då på waivers i syfte att omplaceras till klubbens farmarlag Providence Bruins.

Det innebär att Steen kommer att finnas tillgänglig för alla andra 31 NHL-klubbar det kommande dygnet och han skulle kunna bli upplockad av ett annat lag i NHL.

Oskar Steen placed on waivers. Boston will be hoping that he clears and reports to Providence — but it does seem like the leader for the 4RW spot is now McLaughlin.



Chris Wagner, who has had a very strong preseason, is also in the mix. https://t.co/CIwB1cce9o