Efter att ha fått lämna Detroits träningsläger tidigare i veckan gjorde Marcus Limpar Lantz i natt sin debut i OHL med Sarnia Sting. Svensken fick en drömstart på säsongen och slog till med tre poäng i premiärsegern.

Marcus Limpar Lantz fick precis den start han ville ha på sitt OHL-äventyr med Sarnia Sting. I nattens premiärmatch borta mot Kitchener Rangers slog den 19-årige centern till med ett mål och två assist i Sarnias 6–3-seger.

Det dröjde till den tredje perioden innan den tidigare Örebrospelaren skrev in sig i poängprotokollet, då han fanns med i förarbetet till vad som skulle bli Ty Voits matchvinnande 4–1-mål. Kort därefter spelade han fram Nolan Burke till 5–1 innan han själv rakade in en lös puck framför Kitchener-målet till 6–1.

And that's a sixth from @StingHockey as Marcus Limpar-Lantz picks up a rebound. #OHL pic.twitter.com/V27EP5ooJ4

Tack vare sin produktiva tredjeperiod prisades Limpar Lantz som matchens tredje stjärna.

19-åringen anslöt till Sarnia under veckan efter att, som odraftad spelare, ha inlett säsongen med att först ha deltagit på Detroit Red Wings utvecklingsläger och sedermera klubbens “riktiga” träningsläger inför den stundande NHL-säsongen.

Förra säsongen spelade Limpar Lantz två SHL-matcher med Örebro och noterades för totalt 37 poäng på 42 matcher i klubbens J20-lag.

Även den andra svensken i OHL, den tidigare Brynästalangen Linus Hemström, blev målskytt i sin debutmatch i ligan. I slutskedet av matchen mot Erie Otters punkterade Hemström matchen med sitt 3–1-mål i tom kasse för Kingston Frontenacs.

He will tell all his family and friends that it was a bar down snipe.



Congratulations to Linus Hemström on scoring his first career #OHL goal!#FrontsHockey | @OHLHockey | #KGNvsER pic.twitter.com/sMRUJ0UgBU