Både Isak Mantler och Nikita Tolopilo riskerar böter för filmning.

Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att Östersunds- respektive Södertäljemålvakten anmälts till disciplinnämnden.

Under gårdagen bestraffades Rögles målvakt Calle Clang med 5 000 kronor i böter för att bedömts ha filma i samband med en situation i rivalmötet med Malmö.

Nu kan även målvakter i Hockeyallsvenskan straffas för filmning.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att både Nikita Tolopilo och Isak Mantler anmälts till disciplinnämnden för varsin diving i gårdagens allsvenska matcher.

Halvvägs genom den tredje perioden, vid underläge 4–8, var Isak Mantler ute bakom eget mål och spelade bort en puck. I samband med att han skickat iväg pucken gick Östersundsmålvakten ned på ett knä för att påvisa att han blivit träffad av ett slag samtidigt som en Västeråsspelare slog efter pucken. Målvakten fick två minuters utvisning för diving i samband med situationen.

Isak Mantler utvisad 2 minuter diving or embellishment #Hockeyallsvenskan #ÖIK

🎥 C More pic.twitter.com/atCl7xzuVF