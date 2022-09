Josh Anderson missade starten av försäsongen i NHL med en “överkroppsskada”.

Nu förklarar forwarden själv att han saknades efter att ha blivit biten av en spindel.

Under NHL:s försäsong har Montréal Canadiens fått klara sig delvis utan Josh Anderson som har missat starten på träningslägret. Officiellt har det handlat om en “överkroppsskada” som har hållit Anderson vid sidan om laget.

Nu är dock Josh Anderson återställd och då berättar han även vad som hållit honom borta från spel.

För Stu Cowan på The Montreal Gazette berättar forwarden att hans skada beror på ett spindelbett.

Enligt Anderson blev han biten av en spindel på fingret vilket ledde till en infektion som gjorde att hela hans hand svullnade upp. Nu har alltså svullnaden och infektionen lagt sig och han är därför redo att vara med och förbereda sig inför den kommande NHL-säsongen.

