Det var ett hett 08-derby mellan Södertälje och Djurgården under fredagskvällen.

DIF vann då med 4-1 efter att det varit ett matchstraff och 47 utvisningsminuter i matchen.

– Det är fantastiskt skönt att vinna i ett derby, säger Alexander Ytterell till C More.

Under fredagskvällen var det dags för säsongens första 08-derby i HockeyAllsvenskan då Södertälje och Djurgården möttes i Scaniarinken. Det var första gången som lagen möttes i seriesammanhang sedan 2014.

Det blev då bortalaget Djurgården som gick segrande ur striden med 4-1 efter att ha gjort tre av sina mål i powerplay.

– Helt jävla underbart. Det är en sjuk inramning, våra fans är här och sjunger halsen av sig. Det är gåshud, helt fantastiskt, säger Alexander Ytterell till C More efter segern.

Efter en mållös första period klev Djurgården fram och bröt likaläget då Ludvig Rensfeldt skickade pucken i nät bakom Nikita Tolopilo i SSK-kassen tidigt in i den andra perioden.

Senare i perioden ökade DIF även på till 0-2 då Olle Liss sköt ett skott som styrdes in via Marcus Krüger och hemvändaren noterades därmed för sitt första mål i återkomsten till Djurgården.

Matchstraff – och utvisning på målvakten

Bara två minuter in i den tredje perioden spräcktes Carl Lindboms nolla när Anthony Luciani sköt sitt första seriemål för SSK. Strax efter målet fick Södertälje ett ypperligt läge att kvittera eftersom DIF-forwarden Tim Söderlund fick matchstraff för en armbågstackling på SSK-backen Daniel Norbe.

Djurgården drog på sig flera utvisningar i rad och trots att Södertälje fick spela väldigt länge i powerplay så lyckades de inte skapa många farliga målchanser. När SSK inte kunde förvalta chanserna i PP så var det i stället Djurgårdens tur att få spela powerplay efter att Södertäljes målvakt Nikita Tolopilo (!) blev utvisad efter att domarna bedömde att han förstärkte en situation.

Det blev sedan spel fem mot tre för Djurgården och till skillnad från Södertälje var DIF effektiva i powerplay och Alexander Ytterell sköt 1-3. Precis i slutet av matchen fick bortalaget återigen spela powerplay och då kom även 1-4 med 42 sekunder kvar då Daniel Brodin blev målskytt.

– Det är fantastiskt att vinna derby, det kommer inte vara sådana här matcher många gånger under säsongen. Att komma iväg med en bra känsla, ta en helg och suga på den här karamellen. Det är fantastiskt skönt, säger Ytterell.

Södertälje – Djurgården 1–4 (0-0,0-2,1-2)

Södertälje: Anthony Luciani.

Djurgården: Ludvig Rensfeldt, Marcus Krüger, Alexander Ytterell, Daniel Brodin.

TV: Krüger om att vara tillbaka i Djurgården

