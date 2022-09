Carl Dahlström ådrogs en axelskada i en träningsmatch för Toronto Maple Leafs.

Nu kommer ett tungt skadebesked för svensken då han tvingas till operation och väntas missa åtminstone sex månaders spel.

Det var i onsdagens träningsmatch mot Montréal Canadiens som Carl Dahlström tvingas kliva av med en axelskada och prognosen då var att han skulle vara “borta en tid”.

Nu kommer ett tufft besked för Dahlström som kämpade för att ta en plats i Toronto inför den kommande NHL-säsongen. 27-åringen kommer att tvingas till operation och han väntas sedan missa cirka sex månaders spel.

Injury updates from Leafs coach Sheldon Keefe:



Carl Dahlstrom (shoulder) will need surgery; out six months



Jordie Benn (groin) out at least three weeks