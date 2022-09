Med ett imponerande första slutspel för klubben i fjol går Oskarshamn in i sin fjärde säsong i högstaligan. Trots det fortsätter de ständigt vara tippade i botten av tabellen av experterna.

– Jag tror att media gör sig en bild av det mer än vad vi gör, säger Oskarshamnskaptenen Jonas Engström.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Jonas Engström klev in i Oskarshamn inför säsongen 2015/16 kom klubben senast från en elfteplats i Hockeyallsvenskan. Med Engström som kapten och en storspelande Mitch Wahl i skytteligatoppen började Oskarshamn då sin resa uppåt.

Mycket har hänt sedan dess, klubben säkrade SHL-platsen och har sedan klamrat sig fast. Engström har varit den nästintill ständiga konstanten som kapten. Utöver en kort sejour i Växjö har Engström varit med på hela resan från 2015 och fram till förra årets succé när Oskarshamn spelade sitt första slutspel i SHL.

Ett slutspel där man dessutom var att räkna med på riktigt. I play-in besegrade man Leksand med 2–1 i matcher och sedan utmanade man grundseriens vinnare, Rögle, i sju kvartsfinalsmöten.

– Oerhört kul. Jag är stolt över att få spela de här matcherna. Någonstans genom hela min karriär så har jag ju hoppats att de matcherna ska komma, så det var ruskigt kul, säger Engström.

"Vi håller oss till vårt"

Trots att de nu inleder sin fjärde säsong i SHL med ny vind i ryggen från fjolårets succé är det inte många av experterna som tror på en återupprepade framgång. "Lilla" Oskarshamn får fortsatt vara den ständiga underdogen. Engström menar dock att de inte påverkas av stämpeln särskilt mycket.

– Jag tror att media hela tiden försöker skapa sig den verkligheten. Oskarshamn är väldigt litet i sig. Vi gick upp och sedan har vi hela tiden tagit steg i rätt riktning, säsong efter säsong, men jag tror att media gör sig en bild av det mer än vad vi gör. Vi vet vad vi kan och vi är trygga med det.

Jonas Engström, 2015. Foto: Bildbyrån.

Säsongen 2019/20 räddades Oskarshamn delvis när kvalspelet ställdes in. 14:e platsen från den säsongen kunde istället byggas vidare på och en elfteplats blev resultatet den kommande säsongen.

För Engström och Oskarshamn är det nu en självklarhet att det är ytterligare ett slutspel som de siktar på.

– Såklart vill vi till slutspelet, verkligen. Sen såg vi förra året vad som hände för oss, allt kan hända. Vi gick till play-in och sen vidare efter det. Säsongen innan det kom vi elva om jag inte minns fel och var inte många poäng från slutspel, så det är klart att vi har målet att gå till slutspel.

Vad blir nyckeln för att lyckas?

– Fokus på vårt. Vi ska inte förhålla oss till någon mediabild. Vi håller oss till vårt och de målen vi sätter för vart vi ska, match efter match, vinst eller förlust, det kommer vara otroligt viktigt för oss, det tror jag verkligen.

"Försöker ta nästa steg"

Den kommande SHL-säsongen har av många tippats bli den av de tuffaste på länge. Speciellt med tanke på att det troligtvis är den stjärntätaste serien sedan lock-out-säsongen. Många spelare har valt att lämna KHL på grund av Rysslands invasion av Ukraina, vilket har satt SHL i en sits där fler av Europas bästa spelare vill till ligan.

För Oskarshamn del, som plockar från en annan hylla än vad många andra lag kan göra, har inte detta inneburit en särskilt stor omställning. Förstärkningarna som har gjorts under sommaren har plockats in från Polen, Tyskland, Nordamerika, Tjeckien, Finland osv.

Trots att Oskarshamn inte har fått in lika stora profiler som flera andra lag menar Engström att klubben har tagit en ordentligt steg i rätt riktning och förstärkt truppen med en hel del spets.

– Jag tycker att vi har ett ganska spetsigt lag på det sättet. Det är många nya spelare som kommit in, många skickliga spelare också, så vi har verkligen gjort ett avstamp och försöker ta nästa steg, så det känns bra så här långt.

En av de spelare som plockats in är kanadensaren Myles Powell som senast kommer från en imponerande första säsong i svensk hockey. Powell plockades in till Västervik från Nordamerika inför den gångna säsongen och gjorde succé direkt. Så pass stor succé att han efter 22 matcher fick kliva in i HV71 i toppen av serien. Målen fortsatte att komma i en rasande takt och Powell slutade säsongen på 44 poäng (17+27) på sina 40 grundseriematcher i de båda klubbarna.

Oskarshamns sportchef Thomas Fröberg har tidigare nämnt att han tror att Powell kan bli en spelare som slår igenom ordentligt i SHL, den kommande säsongen, något Engström inte vill sätta emot.

– Absolut, han har bra kvalitéer. Det kan finnas många mål och assist i den klubban om han får fram det direkt. Det är ett steg upp från Allsvenskan, så det återstår att se.

Myles Powell under träningsmatch mot Malmö Redhawks. Foto: Bildbyrån.

Mycket hänger på Karlkvist

Utöver hoppet om Powells fortsatta målsuccé hänger mycket på lagets relativt nya skyttekung Patrik Karlkvist. Efter flera imponerande år i MoDo fick Karlkvist inför förra säsongen chansen för första gången i SHL när han klev in i Oskarshamn. Och som han tog den chansen. Med sina 52 poäng på 49 matcher i grundserien blev han avgörande för fjolårets framgångar, och kommer även vara det i år om han kan återupprepa succén.

Nytt för Karlkvist till detta år är att han även får ansvaret som assisterande kapten till Engström. Vilket om man lyssnar på Engström låter som ett passande uppdrag.

– Jätteviktig såklart. Har bra egenskaper i ett rum och bra och fin kille, ser alla i laget, så det smittar av sig. Sen på isen, där vet vi alla vad han kan, oerhört bra. Jag känner ju Patrik sen tidigare också, när vi var lite yngre i Södertälje också så det är extra kul såklart.

