NHL-profilerna som fortfarande är free agents

Nu börjar NHL-lagens träningsläger - och säsongen är bara några veckor bort. Men ett gäng framstående spelare står alltjämt utan kontrakt.

Även om tunga namn som Keith Yandle, P.K. Subban och Zdeno Chára igår meddelade att de lägger av, finns det fortfarande intressanta namn som går utan veteraner. Några av spelarna på listan är veteraner och unrestricted free agents, medan andra är restricted free agents och alltjämt tillhör den klubb de spelat för tidigare. Men vilka är egentligen spelarna som ännu inte skrivit kontrakt med någon klubb?

Det finns också ett tiotal namn som sticker ut, som är värda lite extra uppmärksamhet.

De hetaste namnen

Jason Robertson, Restricted free agent, Dallas

Jason Robertson är det överlägset största namnet som ännu saknar kontrakt. Dallas poängmaskin gjorde 79 poäng på 74 matcher förra säsongen, och sköt dessutom 41 mål. Han gjorde förra säsongen hattrick i två raka matcher. Robertson har haft en sanslöst stark start på NHL-karriären, med 125 poäng på 128 matcher under sina två år som ordinarie.

Dallas har bara 6,3 miljoner dollar kvar i lönetaksutrymme och sett till att namn som Tage Thompson, Josh Norris och Jordan Kyrou de senaste veckorna sajnat dyra och långa kontrakt lär Robertson söka ett åttaårskontrakt värt åtminstone åtta miljoner dollar. Det blir spännande att se hur, och när, Dallas Stars löser kontraktet med den unge superstjärnan.

Loui Eriksson, UFA, Arizona

Loui Erikssons NHL-karriär har varit vida omtalad i flera år. Nu är äntligen hans sexårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong slut - och Loui kan inte längre ses som en av de mer överbetalda spelarna i ligan.

Nu kan han, om intresse finns, skriva ett minimikontrakt med någon klubb. Frågan är dock om det blir så, eller om den forne 30-målsskytten tar farväl av NHL efter en ruggigt fin karriär med 613 poäng på 1050 matcher.

Med sina 253 mål är han faktiskt bara elva kassar ifrån att slå sig in topp-tio i alla tiders svenska skytteliga i NHL. Frågan är om han får chansen att slå sig in där?

Anton Strålman, UFA, Arizona

Loui Eriksson har nått 1000 matcher. Anton Strålman jagar alltjämt milstolpen 1000 matcher i NHL, och är med sina 930 matcher i ligan ett av de mest meriterade namnen på den här listan. Har ryktats till HV71, men ser nu ut att snarare gå all-in för att få göra en sista säsong i NHL och nå fyrsiffrigt i antal matcher.

Frågan är dock om den tidigare så skicklige defensive backen får ett avtal som är intressant nog för att han ska stanna i Nordamerika? Även om Strålman hade en okej säsong i Arizona såg vi i Florida att han inte längre är den klassback han en gång var.

Kan det rent av bli en återkomst till Tampa Bay, på ett ettårigt minimikontrakt?

Foto: Bildbyrån.

Alex Galchenyuk, UFA, Arizona

Den tidigare supertalangen har tillhört sex lag sedan 2018 och till och med hunnit göra två sejourer i Arizona. Nu kan det bli ett sjunde lag på drygt fyra år för Galchenyuk. Han har nämligen nyligen skrivit på ett tryoutkontrakt med Stanley Cup-mästaren Colorado Avalanche. Tro det eller ej, men det är en klubb han inte spelat för tidigare.

28-åringen kommer från en säsong med 21 poäng på 60 matcher och visade i alla fall att han fortfarande är en spelare som håller på NHL-nivå. Får säkert ett kontrakt av Colorado, och får han inte det lär han definitivt kunna sajna någon annanstans lagom till nedsläpp om ett par veckor.

Joe Thornton, UFA, Florida

Hela NHL:s stora älskling har hunnit bli 43 år. Förra säsongen gjorde han tio poäng på 34 matcher för Florida Panthers, och precis som vanligt fick han se sin Stanley Cup-dröm gå upp i rök. Nu är frågan om han ger det en sista (?) chans?

Joe Thornton är “hemma” i San Jose igen och har varit på is med spelare inför det kommande träningslägret. Kan han få ett tryoukontrakt någonstans (varför inte hos just Sharks?) eller vill något lag redan nu ge honom ett ettårskontrakt med minimilön?

Flera har vittnat om att kulturen i Sharks successivt blivit sämre sedan veteranerna Thornton och Joe Pavelski försvunnit. Kanske kan en återkomst för Jumbo Joe vara precis vad man behöver för att få in den tidigare toppklubben på rätt spår igen?

Den tidigare poängkungen behöver “bara” spela 66 matcher till för att gå förbi sin tidigare radarpartner Patrick Marleau och bli tidernas meste NHL-spelare.

Rasmus Sandin, RFA, Toronto

Anton Strålman, Loui Eriksson och Lukas Vejdemo (de övriga tre svenska free agent-spelarna) får ursäkta. “The Sandman” är givetvis det mest intressanta svenska namnet som ännu inte skrivit kontrakt. Här har det under en lång tid snackats om att Sandin inte kommer bli kvar i Toronto, och alla går mest och väntar på en trejd. Lite som fallet var med Nils Lundkvist innan han byttes bort till Dallas. I Lundkvists fall hade han stenhård konkurrens av högerfattade stjärnbackar, och i Sandins fall är det samma sak fast med vänsterfattade. Han ska konkurrera om speltiden med Morgan Rielly, Jake Muzzin, T.J. Brodie och veteranen Mark Giordano.

Att Rasmus Sandin hör hemma i NHL har nog alla sett vid det här laget. Han gjorde i stora drag en ganska stark säsong med Toronto, men åkte på en tuff skada och tappade sedan sin plats i laget. I augusti sades förhandlingarna mellan Maple Leafs och svensken stå helt stilla - och det ser ut som att parterna nått vägs ände.

– Förhandlingarna kommer ingenstans. Jag kan inte svara på varför. Jag säger vanligtvis inte så mycket offentligt ändå, men vi kommer bara ingenvart, sade hans representant till Sportsnet.

Sandin kommer med största sannolikhet inte spela något mer i Toronto, men det är svårt att sia om vad han kommer inbringa i utbyte och vad han kan förvänta sig för kontrakt. Å ena sidan är han en tidigare förstarunda som glimtvis visat sin skicklighet i NHL - å andra sidan är han en 22-åring med 88 NHL-matcher på sitt cv. Jag blir inte förvånad om det drar ut på tiden innan en affär blir klar.

En av endast sju osajnade RFA-spelare till kommande säsong.

Andy Greene, UFA, New York Islanders

Zdeno Chara fick inget kontrakt, och valde att lägga av. Även Islanders andra backveteran står utan kontrakt. 39-åringen kom till Islanders 2020, efter 13 år i New Jersey (fem som lagkapten) och har blandat och gett. 39-åringen är inte lika pålitlig som han en gång var, men gjorde i alla fall 69 matcher i NHL förra säsongen. Greene har dessutom belönats med två ettåriga kontraktsförlängningar, så något intryck har han definitivt gjort på ledningen i Islanders.

Den defensivt inriktade backen blir, precis som Chára, inte kvar i Islanders. Men är det något vi vet med NHL är det att billiga veteraner tenderar att få något kontrakt för mycket innan karriären avslutas…

Och jodå, jag hade skrivit en text även om Zdeno Chára - men den fick ju tas bort när slovaken igår meddelade att han lägger av.

Braden Holtby, UFA, Dallas

Foto: Bildbyrån.

Ännu en tidigare världsspelare och trofévinnare. Holtby har vunnit både Vezina Trophy och Stanley Cup, men har några riktigt tuffa och delvis skadefyllda säsonger bakom sig.

Efter många år som given etta i Washington har han bara gjort 45 matcher i NHL de två senaste säsongerna, i Vancouver och Dallas. I en liga där målvakter blixtrar till och rasar ihop från en säsong till en annan är det svårt att sia om Braden Holtby har mer att ge i NHL - eller om karriären är på väg att ta slut redan nu. Han köptes trots allt ut från Vancouver redan efter en säsong - och har du väl hamnat i den snurran är risken stor att karriären tar slut ganska snabbt.

Om 33-åringen behåller kylan kan det dyka upp något kontrakt under säsongen. Lag som Montréal, Vegas och för den delen Toronto har minst sagt osäkra målvaktssituationer på grund av skador och tveksamma satsningar.

Holtby hade trots allt över 91 i räddningsprocent förra säsongen, i Dallaströjan. Det finns definitivt sämre målvakter än honom som har NHL-kontrakt.

Brian Boyle, UFA, Pittsburgh

Efter att inte ha spelat klubblagshockey alls under säsongen 20/21 tog sig veteranen Brian Boyle något oväntat tillbaka till NHL förra säsongen. Väl där visade han att han minsann fortfarande håller i ligan.

Den utmärkte breddcentern gjorde 21 poäng på 66 matcher för Pittsburgh, och var i stora drag en ganska nyttig spelare för dem.

Blev inte riktigt ordinarie i NHL förrän han var 25, vilket kan göra att han har något extra år kvar i tanken jämfört med andra storväxta och kraftfulla veteraner. Är en ganska gammaldags spelare som moderniserat sitt spel för att hålla även idag.

Nog får väl Boyle ett ettårskontrakt värt 900 000 dollar någonstans?

Alex Formenton, RFA, Ottawa

Kanske något av en doldis för den breda massan, men Formenton är en i raden av Ottawaforwards som imponerat i AHL och nu ska leda klubben även i NHL. Är dock nivån under Drake Batherson och Josh Norris, som gjort liknande resor.

23-årige Formenton hade en lovande debutsäsong i NHL och gjorde 18+14 på 79 matcher. Jag blir inte förvånad om han får ett prisvärt två, eller treårskontrakt lagom tills dess att träningslägret drar igång - och att han får de två, tre åren på sig att visa att även han är värd att satsa på.

Känslan är att Alex Formenton hamnat lite i kläm i Ottawas storsatsning, där de ju plockat in tungviktare som Claude Giroux och Alex DeBrincat. De har nyligen också tagit in uppskattade breddforwarden Tyler Motte, och har faktiskt redan 14 forwards på kontrakt. Häromdagen tog de också in tidigare storlöftet Michael Dal Colle på provspel, precis som veteranen Derick Brassard.

I en radiointervju med TSN sade GM Pierre Dorion häromveckan att diskussioner med forwardens agenter pågår och att han förväntades hitta en lösning inom de närmaste veckorna. Men när Ottawa igår meddelade vilka som kommer vara med på klubbens träningsläger fanns Formenton inte med.

När blir det klart? Och vilken typ av kontrakt får han? Ottawa har alltjämt massor med lönetaksutrymme till kommande säsong och har på så sätt inga problem att klämma in sin unge forward i laget.

