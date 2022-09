Alex Galchenyuk är jättelöftet som inte har nått sin potential. Tio år efter att ha draftats som nummer tre av Montréal Canadiens skriver 28-åringen nu på ett try out-kontrakt med Colorado Avalanche.

Den tidigare supertalangen Alex Galchenyuk har inte fått den karriären många hade hoppats och trott.

Efter att ha draftats som nummer tre av Canadiens, och imponerat under början av sin NHL-karriär, har centern stagnerat helt. Efter att ha lämnat Montréal spelade 28-åringen för fem klubbar på två säsonger, utan att hitta rätt någonstans.

Inför den förra säsongen gick han till det hopplösa bottenlaget Arizona Coyotes, där blev det 21 poäng på 60 matcher.

Nu får Alex Galchenyuk chansen att spela sig in i ett topplag. Colorade Avalanche har nämligen sajnat det forne löftet på ett try out-kontrakt.

