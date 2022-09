Brynäs kan förstärka sin forwardsuppsättning med en slovakisk talang. Enligt Patrik Bexell på Montreal-sajten Eyes on the Prize ska SHL-klubben ha visat intresse för Filip Mesar.

Den slovakiske forwardstalangen Filip Mesar kopplades tidigare i sommar samman med en flytt till Sverige efter att han draftats i förstarundan av Montréal Canadiens.

I helgen kom dock uppgifter som gjorde gällande att Mesar i stället skulle hamna i juniorligan OHL efter att träningslägret med Montreal var avklarat, men nu kommer nya uppgifter som gör gällande att en flytt till Sverige kan vara aktuell för 18-åringen, trots allt.

Patrik Bexell, mångårig reporter på Canadiens-sajten Eyes on the Prize, rapporterar att han fått bekräftat från två olika källor att Brynäs ska ha visat sitt intresse för att ta in Mesar på lån. Ytterligare en svensk klubb ska ha visat sitt intresse för forwardstalangen, men vilken klubb det rör sig om är i nuläget inte bekräftat.

I have confirmed Brynäs from two different sources now.



Working on finding out the other team. https://t.co/YgEzBBs3uc