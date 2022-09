Toronto Maple Leafs Timothy Liljegren kommer missa klubbens träningsläger på grund av en skada, skriver insidern Chris Johnston på Twitter.

Imorgon drar Toronto Maple Leafs träningsläger igång, men kommer då att göra det utan den unge backen Timothy Liljegren. Enligt reportern Chris Johnston, säger källor att en skada gjort att backen kommer få stå över träningslägret.

I nuläget är det oklart vad det är för skada det ska röra sig om, men Johnston skriver att klubben kommer klargöra situationen imorgon när träningslägret väl öppnat:

NEWS: Timothy Liljegren will miss #leafs training camp with an injury, per sources. The team isn't commenting on the situation today but says it will address Liljegren's status in more detail when camp opens tomorrow.

Även Pierre Engvall har åkt på en skada som kommer hindra honom från att delta i början av träningslägret, skriver insidern Frank Seravalli på Twitter.

#Leafs injury news: sources say forward Pierre Engvall will be out for the start of training camp. Team is awaiting re-evaluation to set a timeline.



It's not out of the question Engvall is ready to begin regular season. But it's possible (likely?) that he misses a chunk of time.