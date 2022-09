Med forwardsplatser tillgängliga i Skellefteås trupp skulle denna säsong bli extra viktig för 19-årige Simon Robertsson, men i kvällens match var olyckan framme. Robertsson klev av i isen i första perioden och såg ut att ha rejält ont.

– Det ser nästan ut som att axeln har hoppat ur led, säger Sanny Lindström i C Mores sändning.

Under de tre senaste säsongerna har Simon Robertsson kämpat sig till mer och mer speltid i Skellefteå. Till denna säsong skulle han ta ytterligare ett kliv in i laget när forwardsplatser finns tillgängliga.

I Skellefteås andra match för säsongen var dock olyckan framme för Robertsson. I en närkamp med Linköpings Markus Ljungh i sarghörnet fick han en smäll som tvingade honom att få vård och sedan gå in i omklädningsrummet.

– Det ser inte alls bra ut. Det är en situation vid sarghörnet. Han blir intryckt av Markus Ljungh. Det ser nästan ut som att axeln har hoppat ur led, säger Sanny Lindström i C Mores sändning.

En tidigare skada som stört

Situationen uppstod i den första perioden. Till den andra kom den 19-årige forwarden från Piteå inte ut igen och Sanny Lindström kom med ytterligare information i TV-sändningen.

– Ska inte vara jätteallvarligt, utan rör sig om den tidigare typ av skada som har stört honom. Otur för Robertsson med tanke på att Eric Forsell, klubbens general manager, har aviserar att det är nog två forwards som ska komma in. Det här var kanske säsongen som Robertsson skulle spela sig in i laget på riktigt, säger Sanny Lindström i C More.

