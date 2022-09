Under sommaren satte jag ihop en lista under rubriken ”Inget utrymme för snedsteg – tränarna med mest press på sig i höst”. Fem herrar som kommer gå in i säsongen med pressen att verkligen lyckas. Men faktum är att de är långt ifrån ensamma.

Känslan är att vi snart går in i en säsong där det är många tränare som har pressen på sig och saknar särskilt mycket till navigeringsutrymme.



Fjolårssäsongen var för att vara i Hockeyettan ganska lugn på tränarfronten. Efter en stökig säsong 20/21 där tränarsparkningarna haglade höll många ganska hårt i vad de hade under den gångna vintern.



Så hur blir det till hösten och vintern? Well, det återstår naturligtvis att se, men så här med bara en och en halv vecka kvar till seriepremiären kan konstateras att det är många tränare som går in i kommande säsong