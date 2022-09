Efter sex förluster på försäsongen fortsätter Linköpings kräftgång. I kvällens match mot Skellefteå såg man stundtals helt paralyserade ut och fick kritik därefter.

– Allvarligt talat. Man måste bjuda på mycket mer i Linköping. Det är fullt av duktiga hockeyspelare, det handlar bara om attityd, säger C Mores exper Niklas Wikegård.

Med Klas Östman i båset för andra säsongen och två stjärnförstärkningar i form av Oscar Fantenberg och Linus Hultström skulle det bli ett lyft för Linköping denna säsong.

Laget har dock inte hittat rätt direkt. Sex förluster under försäsongen efterföljdes av en premiärförlust mot Örebro.

I kväll klev Linköping ut på hemmaisen för att visa att försäsongen inte är någon indikation på hur säsongen kommer att se ut. Det blev precis tvärtom.

Skellefteå sköljde över Linköping i den första perioden och säkrade nästintill segern redan där trots att man endast gick in i periodvilan med 1–0 på resultattavlan.

I C Mores sändning höll experten Niklas Wikegård inte igen med kritiken under matchen och i pausintervjun.

– Sluta stå på hälarna. Allvarligt talat. Man måste bjuda på mycket mer i Linköping. Det är fullt av duktiga hockeyspelare, det handlar bara om attityd. Hela Linköpings förstaperiod är bara full av dåliga bedömningar. Riktigt dålig period av Linköping, sade Wikegård.

Jesper Pettersson som själv definitivt inte stod för sin bästa match verkade skriva under på det mesta av Wikegårds kommentarer.

– Vi åker runt och väntar, det är alldeles för dåligt. Någon måste ta tag i pucken. Vi står på hälarna. Fantenberg tar tag i det sista tre, det gäller att komma ut i andra och fortsätta som vi slutade nu.

“En käftsmäll”

Det blev inte en särskilt stor förändring. Linköping kunde till slut få en puck genom nyförvärvet Hultström, men endast 13 sekunder senare small det åt andra hållet. Och ytterligare 18 sekunder senare igen.

– Det är svagt. Då ska man veta att Marcus Högberg har spelat bra. Det här är ett karaktärstest extremt tidigt för hemmalaget. Det är klart att 3–1 målet var ruggit jobbigt, men totalt sett, 4–1, det speglar siffrorna så att det bara smäller om det, sade Wikegård under andra perioden i C More.

Matchen slutade till slut med en 2–6 förlust för Linköping som ställs mot Timår på torsdag i en match där de måste höja sig rejält om det inte ska bli ett liknande resultat.

– Det är väl två ganska dåliga perioder som vi spelar. Vi får lite luft när jag lyckas hänga dit den, men det är tuffa mål att släppa in här, de två sista. Det är klart det är tufft, det är som en käftsmäll, sade Linus Hultström i C More efter andra perioden.

