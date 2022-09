En slovakisk hockeyepok går i graven. Under tisdagen meddelade Zdeno Chára att han vid 45 års ålder väljer att avsluta sin hockeykarriär.

Zdeno Chára meddelade via sitt Instagramkonto under tisdagseftermiddagen, svensk tid, att han beslutat sig för att lägga skridskorna på hyllan.

“Efter 25 säsonger med professionell hockey, 1 680 grundseriematcher, 200 matcher i Stanley Cup-slutspelet och hundratals landskamper så är jag stolt att berätta att jag valt att avsluta min karriär som NHL-spelare”, skriver Chára.

Chára kommer i framtiden att skriva på ett endagskontrakt med Boston Bruins för att officiellt få avsluta karriären i den klubb han spenderade den största delen av sin karriär i.

“Det finns så många personer som hjälpt mig på min resa och jag ser framemot att få tacka er alla”, fortsätter Chára.

Vann Stanley Cup med Boston

Den 45-årige backen vann en Stanley Cup-titel under sin långa NHL-karriär, då han hjälpte Boston till titeln 2011. Under sin karriär hann han även med att vinna Norris Trophy som ligans bästa back vid ett tillfälle (2009) och tilldelades Mark Messier Leadership Award 2011.

Med sina 1 680 grundseriematcher är Chára tidernas meste back i NHL. Han ligger även på en 29:e plats över ligans poängbästa backar (680 poäng) genom alla tider.

Chára draftades av New York Islanders 1996 och debuterade i ligan under säsongen 1997/98. Under sin karriär han han med att spela för Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins och Washington Capitals. Han spelade även i Färjestad under lockoutsäsongen 2004/05, där han noterades för 25 poäng (10+15) på 33 elitseriematcher.

