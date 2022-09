Malmö lyfte under fjolårssäsongen sitt spel efter Tomas Kollars intåg i klubben. Det spelet vill Carl Söderberg bygga vidare på till den här säsongen.

– Sedan ska vi göra 20 mål till, vilket ungefär blir ett mål per spelare, och släppa in 20 mål färre. Det är vad som krävs, säger han till hockeysverige.se.

Säsongen 2003/04 debuterade Carl Söderberg för Malmö i elitserien. Inför säsongen 2021/22 var han tillbaka i klubben efter spel i Linköping, Boston, Colorado, Arizona och Chicago. Förra säsongen svarade han för 22 mål och totalt 41 poäng på 52 matcher, en säsong som hade rejäla ”ups and downs” för Skåneklubben.

– Den första riktiga matchen jag var med och spelade med Malmö kommer jag ihåg. Det var mot Leksand hemma. Innan hade jag varit med i några matcher, me