Leksand kommer till spel med elva forwards i SHL-premiären

Det är ett försvagat Leksand som kommer till spel i lördagens SHL-premiär.

Efter skada på Jesper Kandergård ställer Leksand bara upp med elva forwards mot Färjestad.

Leksand tvingas pussla om i laget redan i SHL-premiären efter skada på Jesper Kandergård.

Eftersom Marek Hrivík inte heller ansluter förrän i oktober så har dalalaget därmed endast elva spelbara forwards till kvällens möte med regerande mästarna Färjestad.

De ställer dock upp med åtta backar och en av Leksands lär därmed kliva upp och spela forward i SHL-premiären.

SERIEPREMIÄR!

Det är dags för SHL-premiär när vi möter Färjestad BK på bortaplan med nedsläpp 18:00. Är du inte på plats i Karlstad ser du matchen på C More Hockey eller via stream från C More. 2 målvakter, 8 backar och 11 forwards är med, och formeras så här.@cmorehockey pic.twitter.com/OmH8DQdlVs