Patrik Lundh kommer inte att komma till spel i lördagens premiärmatch mot Leksand. Det bekräftar tränaren Tomas Mitell för NWT.

– Han kommer inte spela, säger han till tidningen.

Färjestads veteranforward Patrik Lundh fanns med på lagets träning under fredagen, men kommer inte att komma till spel när den regerande mästaren tar sig an Leksand under lördagskvällen.

Det bekräftar tränaren Tomas Mitell för NWT. Forwarden har dragits med skadeproblem under försäsongen, men förhoppningar finns att han ska kunna köra för fullt på träning nästa vecka.

– Han kommer inte spela. Han har varit borta länge också och behöver träna x antal gånger för att ge sig själv chansen att spela bra, säger Mitell.

Sedan tidigare saknas även de långtidsskadade backarna Jens Westin och Mikael Wikstrand.

– Vi är redo och det är kul att det drar igång. Vi har gått och stampat lite sista veckan. Lördag, fullsatt mot Leksand – det kan inte bli så mycket bättre, säger Mitell.

Matchen mellan Färjestad och Leksand spelas i Karlstad och har nedsläpp klockan 18:00.

