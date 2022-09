Nils Lundkvists tid i Rangers ser ut att bli kort. Enligt New York Post försöker klubben trejda svensken för att ge honom bättre chanser att bli ordinarie i NHL.

Nils Lundkvist valdes som 28:e spelare i NHL-draften 2018. Han vann sen Eliteprospects Award, Salming Trophy och fick spela VM med Tre Kronor. Allt gick rätt för den dåvarande Luleåbacken.

Inför förra säsongen flyttade han över till Nordamerika och fick per omgående göra 25 matcher med New York Rangers i NHL, och 34 matcher för Hartford Wolf Pack i AHL. Och nu ser det ut att bli det enda han kommer göra i Rangers organisation. Enligt uppgifter till New York Post försöker klubben aktivt trejda bort svensken.

Dyker inte upp på träningslägret

Enligt tidningen kommer Lundkvist inte dyka upp på Rangers träningsläger. Rangers GM Chris Drury har under en tid diskuterat situationen med Lundkvists agent Claude Lemieux, och kommit fram till att en trejd skulle ge den unge svenske backen en bättre chans att få en framträdande roll med powerplay-speltid. Samtidigt vill klubben inte släppa honom för vad som helst, utan sägs begära ett utbyte som matchar Lundkvists värde.

Enligt New York Post ska Lundkvist inte vara besviken på Rangersledningen. Han ser helt enkelt bara ett hinder i form av världsbacken Adam Fox, som kommer vara Rangers givna powerplayback för många år framöver.

Det blev 1+3 på 25 matcher för Nils Lundkvist i NHL förra säsongen. Nu ser det ut att bli ett klubbbyte för 22-åringen, som har två år kvar på sitt rookiekiontrakt värt 925 000 dollar.

