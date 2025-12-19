17-åring bakom MoDos seger – positiva trenden fortsätter

MoDo har studsat tillbaka.

Efter fredagens seger i Södertälje har man nu vunnit fyra av de fem senaste matcherna.

Bakom segern låg inte minst den 17-årige talangen Elton Hermansson.

Elton Hermansson stod för en fin match i Södertälje. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / kod JZ / JZ0656

Södertälje har de senaste veckorna lämnat bottenstriden och är nu på en play-in plats i Hockeyallsvenskan.

Ledningsmålet mot MoDo på fredagen kom till genom Filip Engarås fter ett undermåligt försvarsspel från Ångermanlänningarna.

– Det är bedrövligt försvarsspel av MoDo. Man stirrar puck, räknar fel och hamnar helt snett och det blir vidöppet för Engarås, konstaterar Fredrik Söderström i TV4.

MoDos positiva trend fortsätter

Det skulle dock vända för MoDo – som gjorde tre obesvarade mål och hade med sig en stabil 3–1 ledning inför den sista perioden.

Inte minst efter att 17-årige Elton Hermansson stått för ett mål och i övrigt gjort en riktigt stark match.

Övriga målskyttar för MoDo i 3–1 segern blev Jesper Olofsson och Tyler Kelleher. Segern var MoDos tredje på fyra matcher sedan Mattias Karlin fick sparken. Den enda förlusten kom efter förlängning i Kalmar förra fredagen.

Insatsen i kväll fick hyllande ord i TV4.

– Den bästa matchen under Fredrik Andersson, säger Adam Johansson i studion.

Dessutom har man nu tagit poäng i sex raka bortamatcher.