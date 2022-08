Finland pallade favorittrycket – klara för semifinal

Finland är det första laget i årets JVM-turnering som kan boka sin biljett till semifinalen. Tyskland stod emot länge och väl mot favoriten i en match som Finland till slut vann med 5–2 tack vare ett sylvasst powerplay-spel.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

I gruppspelet var Finland det näst effektivaste laget i numerärt överläge (nio mål och en powerplayprocent på 56 procent) och i kvartsfinalen mot Tyskland blev finländarnas effektivitet i spelform avgörande. På fyra av de sex försöken som laget fick i matchen mot Tyskland så utnyttjade man övertaget, vilket innebär att fyra av fem finska mål i matchen gjordes i powerplay.

Det blev dock långt ifrån en lätt resa till semifinalen i onsdagens kvartsfinal 5–2-seger mot Tyskland. Finländarna kunde förvisso ta ett tidigt kommando i matchen genom mål av Kasper Simontaival och Roni Hirvonen, men Tyskland stod upp bra mot de finska favoriterna och höll matchen levande långt in i den tredje perioden.

Finland hade förtvivlat svårt att bryta igenom den tyska försvarsmuren under de två inledande perioderna och i mittperioden mäktade finländarna bara med två skott mot Florian Bugl i det tyska målet. Två mål från Bennet Roßmy gjorde att tyskarna bara hade ett uddamålsunderläge inför den tredje perioden, men efter att Roby Järventie sex minuter in i slutakten dundrade in 4–2-målet i powerplay gick luften ur tyskarna och Finland kunde spela av matchen tämligen bekvämt.

Vilka Finland möter i semifinalen är i nuläget inte klart. De resterande kvartsfinalerna spelas under kvällen och natten, svensk tid.

Finland – Tyskland 5–2 (3–1, 0–1, 2–0)

Finland: Roby Järventie (2), Kasper Simontaival, Roni Hirvonen, Joel Määttä.

Tyskland: Bennet Roßmy (2).

