Beskedet: Ovaccinerade spelare kan stängas av

NHL-spelare som inte är vaccinerade mot covid-19 kan stängas av utav sina klubbar.

Det slår NHL fast i sitt uppdaterade covidprotokoll inför nästa säsong, rapporterar insidern Chris Johnston.

NHL uppdaterar sitt covidprotokoll inför säsongen 2022/23.

Den stora skillnaden i det nya protokollet är att NHL-klubbar nu tillåts att stänga av sina spelare om de inte kan delta i träningar eller matcher på grund av att de är ovaccinerade. Det rapporterar TSN:s insider Chris Johnston.

Spelare som är ovaccinerade kan till exempel tvingas sitta i karantän, eller stanna hemma, vid bortaresor som korsar gränsen mellan USA och Kanada vilket gör att de inte kan vara med och spela bortamatcher i det andra landet.

As per the updated NHL/NHLPA Covid-19 Protocol for 2022-23: Teams can suspend an unvaccinated player who is unable to participate in club activities due to his vaccination status (ie. days lost to quarantine when crossing the Canada/U.S. border).