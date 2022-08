Almtunas nyckelback Victor Aronsson skadade sig under träningsmatchen mot Djurgården. Då agerar klubben och plockar in Victor Spångberg på ett korttidskontrakt, meddelar AIS via sin hemsida.

Jacob Spångberg förstärker Almtuna under de kommande två månaderna.

Backen, som har spelat närmare 270 matcher i Hockeyallsvenskan, kommer till klubben på ett korttidskontrakt. 28-åringen är klubblös efter att ha lämnat Väsby, där han spenderat de senaste två säsongerna.

Där den senaste säsongen var i Hockeyettan där det blev 39 poäng på 55 matcher. Sedan tidigare har Jacob Spångberg även spelat för AIK, Södertälje och Vita Hästen.

Anledningen till att Almtuna förstärker backsidan är att Victor Aronsson skadade sig i träningsmatchen mot Djurgården.

