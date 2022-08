Efter en första säsong som slutade i succé siktar Robin Hanzl nu mot att ta Timrå till en slutspelsplats.

– En av mina bästa säsonger i karriären, säger Hanzl till Sundsvalls tidning.

Robin Hanzl anslöt till Timrå under förra sommaren. Den rutinerade tjecken klev in i SHL dirket från KHL och gjorde det med bravur. Under säsongen växte han fram till en nyckelspelare och blev sedan avgörande i kvalspelet.

Direkt efter att kontraktet säkrades meddelade Timrå att 33-åringen förlängt sitt kontrakt. För Sundsvalls tidning berättade han sedan att klubben lockat med ett löfte om stjärnvärvningar.

Ett löfte som vi nu vet har hållits. Trion, Anton Lander, Anton Wedin och Emil Pettersson har anslutit till laget från medelpad och Hanzl blickar framåt mot en säsong där de tillsammans ska lyfta laget från botten av tabellen.

Men det var även flera faktorer som gjorde att Hanzl stannade i Timrå.

– Jag gillar laget, staden och supportrarna. Vi har en sammansvetsad spelargrupp och en grym ledarstab. Dessutom gjorde jag en av mina bästa säsonger i karriären, individuellt sett. Nu vill jag vara med och hjälpa klubben klättra uppåt i tabellen, säger Robin Hanzl nu till Sundsvalls tidning.

"Det är främsta målet"

En av de bästa säsongerna i karriären säger Hanzl själv. Och det är inte så konstigt när man ser till siffrorna från fjolåret. På 52 grundseriematcher stod han för 40 poäng (13+27) och växlade sedan upp ytterligare när det var dags för kval. Hans nio poäng på fyra kvalmatcher mot Djurgården var delvis avgörande för att säkra kontraktet i SHL och påbörja satsningen att nu klättra i tabellen.

Hanzl menar däremot att han fortfarande har en del att förbättra.

– Haha. Jag måste lära mig träffa mål, det har varit ett problem hela min karriär. Förhoppningsvis blir jag bättre i år, säger Robin Hanzl.

Utöver det är målet klart för nästa säsong.

– Jag vill att vi ska ta oss till slutspel. Det är främsta målet. Och i slutspelet kan allt hända, säger Hanzl till ST.

TV: Så värvades Gaudreau av Columbus