Jacob Nilsson kom endast till spel sex gånger förra säsongen. Nu är han tillbaka efter skadeproblemen och avgör matcher för Frölunda. I gårdagens träningsmatch mot Leksand knep han vinsten i förlängningen.

Efter en krock med Jan Mursak på träning tvingades Jacob Nilsson till en korsbandsoperation under förra säsongen. Han blev då borta i flera månader. Skadeproblemen under säsongen gjorde att han därmed endast klev ut på isen sex gånger för Frölunda under sin första säsong i klubben.

I gårdagens träningsmatch mot Leksand tryckte han in segerpucken på övertid.

Matchen hade inletts med mål av Ryan Lasch, assisterad av Anthony Greco och Jacob Nilsson.

Leksand vände sedan matchen med två mål. För att sedan tappa till 2-3. Jesper Kandergård gjorde sitt andra för dagen och tog matchen till förlängning. Där klev Nilsson fram, assisterad av Lasch fick han trycka in segermålet.

– Vi är igång och det är en start. Nu har vi något att jobba efter. Det är såklart mycket som kan bli bättre men det tillhör, det viktiga är att vi får en start. Det är tätt där ute och isen är svårspelad, då är det extra viktigt att vara stark över pucken och det är svårt att få till samma intensitet på träning. Bra att komma igång med matcher tidigt, säger Joel Lundqvist på Frölundas hemsida.

